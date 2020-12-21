Сумасшедший багги: Mazda MX-5 с полным приводом и двигателем от Subaru

Владелец этого необычного багги опубликовал видео, посвящённое его постройке, на YouTube-канале Gingium. Первая, как он её называет, внедорожная Mazda MX-5 в мире частично состоит из запчастей от Subaru, частично — из кастомных компонентов.
По словам автора проекта Калеба Сандлунда, машину, которая стала его основой, он купил 4 года назад. Штатный двигатель отправился на свалку (попутно спорткар по сути полностью лишился моторного отсека и передней подвески), после чего начались работы по трансформации шасси. Переднюю часть купе спроектировали заново: в неё предполагалось интегрировать новый силовой агрегат.
При помощи трубчатого каркаса Мазде сформировали новую переднюю часть, установив туда двухлитровый оппозитный мотор от Subaru Impreza WRX с индексом EJ205. Мотор снабдили альтернативным турбонаддувом и новым интеркулером, а радиатор с двумя вентиляторами вынесли в багажник. Согласно замерам на диностенде, двигатель развивает сейчас 360 л.с. и 488 Нм крутящего момента. Система полного привода также позаимствована у Subaru.
Кроме прочего, купе обзавелось длинноходной подвеской с высокопрофильными колёсами, массивным каркасом безопасности, альтернативными кузовными деталями и спортивным салоном. И, наконец, автомобиль покрасили в фирменный синий цвет марки Subaru. Завершается видео демонстрацией возможностей «маздабару» на песчаных дюнах и раллийной грунтовой трассе.
Кроме прочего, купе обзавелось длинноходной подвеской с высокопрофильными колёсами, массивным каркасом безопасности, альтернативными кузовными деталями и спортивным салоном. И, наконец, автомобиль покрасили в фирменный синий цвет марки Subaru. Завершается видео демонстрацией возможностей «маздабару» на песчаных дюнах и раллийной грунтовой трассе.
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Метки: mazda mazda miata mazda mx-5 subaru авто автотюнинг свап тюнинг
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