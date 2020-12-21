Сумасшедший багги: Mazda MX-5 с полным приводом и двигателем от Subaru

При помощи трубчатого каркаса Мазде сформировали новую переднюю часть, установив туда двухлитровый оппозитный мотор от Subaru Impreza WRX с индексом EJ205. Мотор снабдили альтернативным турбонаддувом и новым интеркулером, а радиатор с двумя вентиляторами вынесли в багажник. Согласно замерам на диностенде, двигатель развивает сейчас 360 л.с. и 488 Нм крутящего момента. Система полного привода также позаимствована у Subaru.



Кроме прочего, купе обзавелось длинноходной подвеской с высокопрофильными колёсами, массивным каркасом безопасности, альтернативными кузовными деталями и спортивным салоном. И, наконец, автомобиль покрасили в фирменный синий цвет марки Subaru. Завершается видео демонстрацией возможностей «маздабару» на песчаных дюнах и раллийной грунтовой трассе.