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Сумасшедший багги: Mazda MX-5 с полным приводом и двигателем от Subaru

Сумасшедший багги: Mazda MX-5 с полным приводом и двигателем от Subaru (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: mazda   mazda miata   mazda mx-5   subaru   авто   автотюнинг   свап   тюнинг   
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Владелец этого необычного багги опубликовал видео, посвящённое его постройке, на YouTube-канале Gingium. Первая, как он её называет, внедорожная Mazda MX-5 в мире частично состоит из запчастей от Subaru, частично — из кастомных компонентов.

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Метки: mazda   mazda miata   mazda mx-5   subaru   авто   автотюнинг   свап   тюнинг   
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3  комментария
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248
Михаил Зинченко 56 минут назад
прикольно, но я в этом не вижу смысла
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4k
Mike Snow 53 минуты назад
и нахрена для этого было мазду брать??? ту же импрезу или форя можно было переделать
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35k
Элек Мек 54 минуты назад
Почему он летом на зимних шинах Континенталь Викинг Контакт 7 ?
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