Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии

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BMW 7-серии в кузове E38 считается одним из самых изысканных и красивых автомобилей баварской компании. Сборка представительского седана началась в 1994 году и закончилась летом 2001 года.
Топовой версией в модельном ряду был 750Li (если не считать лимузина L7) с 5,4-литровым V12 мощностью 326 л.с. А вот традиционной M-модели — т.е. M7 — никогда не было. Её частично заменяла Alpina B12 от придворного тюнинг-ателье, которая могла разгоняться до 293 км/ч со снятым ограничителем скорости.
Отсутствие M7 явно не устраивало владельца этого BMW 7-серии, причем настолько, что он решил создать её собственными руками. Вот только получилось совсем не так изящно, как это сделали бы заводские дизайнеры.
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Пусть вас не смущают шильдики Alpina на переднем бампере и рулевом колесе. В качестве основы взяли BMW 740i с 4,4-литровым V8 мощностью 286 л.с. За исключением нескольких мелких модификаций (вроде фильтра-нулевика) двигатель остался без изменений.
Внешних изменений гораздо больше, но сказать, что они сделали автомобиль красивее язык не поворачивается. Сзади он стал похож на Toyota Chaser из-за низкого бампера с четырьмя выхлопными трубами и странного ступенчатого багажника.
Передний бампер также прибавил спортивности и получил огромную дыру в нижней решетке, видимо, чтобы всасывать больше свежего воздуха. Совершенно лишними, смотрятся и две чёрные полосы, идущие через весь кузов.
Если экстерьер вам показался странным, то попробуйте не потерять дар речи, когда увидите фотографии салона. Такое ощущение, что тут побывал Экзибит со своей командой телепередачи «Тачка на прокачку»: от количества экранов просто рябит.
На передней панели их сразу четыре, причем непонятно какой за что отвечает. Еще два экрана находятся в подголовниках передних сидений, а самый большой вмонтирован в крышку багажника.
На передней панели их сразу четыре, причем непонятно какой за что отвечает. Еще два экрана находятся в подголовниках передних сидений, а самый большой вмонтирован в крышку багажника.
Особенно странно выглядит сабвуфер, расположенный в ногах переднего пассажира и внутренний каркас безопасности, который вообще не вяжется с назначением автомобиля.
Проект крайне странный. К тому же явно на любителя. Многие посчитают, что владелец испортил очень хороший автомобиль. А вы как думаете?
Проект крайне странный. К тому же явно на любителя. Многие посчитают, что владелец испортил очень хороший автомобиль. А вы как думаете?
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