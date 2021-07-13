Нам нужно больше мониторов! Пожалуй, самый ужасный тюнинг BMW 7-серии

Если экстерьер вам показался странным, то попробуйте не потерять дар речи, когда увидите фотографии салона. Такое ощущение, что тут побывал Экзибит со своей командой телепередачи «Тачка на прокачку»: от количества экранов просто рябит.



На передней панели их сразу четыре, причем непонятно какой за что отвечает. Еще два экрана находятся в подголовниках передних сидений, а самый большой вмонтирован в крышку багажника.