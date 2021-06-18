Suzuki Jimny последнего поколения стал для автопроизводителя безоговорочным успехом, и, наряду с его внедорожными качествами, одной из причин этого является его классический, серьезный внешний вид. Фактически, квадратный Jimny похож на культовый G-Class, хотя и в гораздо меньших масштабах.

0 Источник: Тюнеры из японского ателье Liberty Walk представили Suzuki Jimny нового поколения, стилизованный под Mercedes-AMG G-Class. Чтобы придать маленькому внедорожнику максимально брутальной вид, соотечественники Jimny полностью выкрасили его в черный цвет — исключением стали только бокс для запасного колеса, а также круглые патрубки выхлопной системы, выведенные под порог как у G63.

0 Источник: В ходе переделки кузов Suzuki Jimny покрыли черной глянцевой краской, а передок внедорожника заметно подретушировали: он получил иную оптику, черную решетку радиатора с вертикальными планками и эмблемой ателье, а также новый бампер с диодными ходовыми огнями. В капоте появился крупный воздухозаборник.

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0 Источник: Кроме этого, трехдверный Jimny-«Гелик» обзавелся новыми черными колесными дисками, козырьками над боковыми окнами и большим спойлером на крыше. Салон тоже претерпел изменения: тюнеры поменяли обивку всех сидений, обтянув их черной натуральной кожей с белой прострочкой и логотипами Liberty Walk.

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