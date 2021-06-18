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Обвес от Liberty Walk для маленького Suzuki Jimny, вдохновленный «Гелендвагеном»

Обвес от Liberty Walk для маленького Suzuki Jimny, вдохновленный «Гелендвагеном» (10 фото)

Автор:
18 июня 2021 14:20
Сообщество : Автомир
Метки: Jimny   Suzuki   Suzuki Jimny   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   тюнинг   
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Suzuki Jimny последнего поколения стал для автопроизводителя безоговорочным успехом, и, наряду с его внедорожными качествами, одной из причин этого является его классический, серьезный внешний вид. Фактически, квадратный Jimny похож на культовый G-Class, хотя и в гораздо меньших масштабах.
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Метки: Jimny   Suzuki   Suzuki Jimny   авто   автомир   автомобили   автотюнинг   тюнинг   
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3  комментария
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Сигизмунд Лазаревич 43 минуты назад
Забавно получилось. Только цвет яркий нужен.
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6k
insaider 2 минуты назад
С обвесом Гелик по цене догнал.
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10k
ЕвгенийДончак 59 минут назад
Чепуха какая-то. Jimny вполне самобытен и пытаться перелицевать его в гелендос - это бредовая затея.
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