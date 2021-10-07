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Автомобилистка наткнулась на неадекватную пожилую пару, заезжая в один из дворов в Новосибирской области

Автомобилистка наткнулась на неадекватную пожилую пару, заезжая в один из дворов в Новосибирской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2021 13:20
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   разборки на дороге   
1062
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На узком выезде со двора многоквартирного дома в Искитиме не смогли разъехаться два автомобиля. Зрелищности начавшемуся конфликту придала пожилая пассажирка одного из автомоблей.

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   разборки на дороге   
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27  комментариев
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37k
Андрей 2 часа назад
Вызывайте экзорциста.
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13k
Объект реальности 12 минут назад
Если они реально уехели то больше машины не будут им мешать ходить пешком.
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211k
Барон Мюнхгаузен. 19 минут назад
М-да, явная неадеквашка...
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9k
☾ Атеист ☽ 20 минут назад
надеюсь мужик её в дурку вез..
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3k
Севастьян Полчаса назад
Ей простительно-больной человек,да еще и пьяный.
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4k
Максим 41 минуту назад
Проблема в том, что если на такую заведут дело (уголовное) она будет в слезах доказывать, что вокруг злодеи и пытаются ее оклеветать. Подумаешь била чужую машину в явно неадекватном состоянии, ее ведь довели. По мне так направить на психиатрическую экспертизу, там явно беда с головой.
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27k
EvilHomer 45 минут назад
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1k
DVPET 48 минут назад
Стоило ей в рожу плюнуть, как тут же "Проезжайте, смотрите сколько там места...".
Так что, бабка правильно поступила? На хамство теперь надо вежливостью отвечать?
ДПС то хоть вызвали?
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2k
Дмитрий 50 минут назад
а чем закончилось то????
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11k
ЕвгенийДончак 55 минут назад
Мужик сам в шоке от дичи которую творит безумная тётка в его машине.
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15
Владимир 57 минут назад
Старого лишать в/у на 1.5 года.
"Пачилавечьи" ему надо. Старушка просто огонь, порадовала, на целый день зарядился [мат]
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2k
Alexei_vrn 58 минут назад
У бабки бак прогнил давно)))
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54
Мы Ул Час назад
Веселая бабка. Походу ни одну ходку в дурку имеет.
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7k
Игорь Час назад
бедный мужик
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42k
Цыц тут у меня Час назад
Если в башне по@бень, что @бень, что не @бень.
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36k
Лесли 🥰 Час назад
Бабка шиза? Видно же, что какая-то она...с отклонениями
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39k
dima423 Час назад
надеюсь довела дело до конца... реально неадекватные старики, я не хотел бы чтобы такие права имели) вот уж верно говорят что если ты в молодости мудак то с возрастом ты не помудреешь, а просто станешь старым мудаком)
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33k
Опаньки Час назад
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