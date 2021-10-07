Автомобилистка наткнулась на неадекватную пожилую пару, заезжая в один из дворов в Новосибирской области

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На узком выезде со двора многоквартирного дома в Искитиме не смогли разъехаться два автомобиля. Зрелищности начавшемуся конфликту придала пожилая пассажирка одного из автомоблей.
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Так что, бабка правильно поступила? На хамство теперь надо вежливостью отвечать?
ДПС то хоть вызвали?
"Пачилавечьи" ему надо. Старушка просто огонь, порадовала, на целый день зарядился [мат]
Но парочка стоит друг друга, не зря нашлись и вместе в столь преклонном возрасте.
Так что в зависимости от ущерба (а он должен быть значительным для потерпевшего, но не менее 5 000 рублей) будет либо административная, либо уголовная ответственность. Правда в случае, если нет КАСКО (страховки) у потерпевшей стороны, тогда в роли потерпевшей стороны выступит страховая компания, которая не может определить значительность ущерба в данном случае и будет требовать лишь возмещение ущерба.