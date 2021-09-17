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Редкий спортивный автомобиль, простоявший без движения 21 год, отправился на мойку

Редкий спортивный автомобиль, простоявший без движения 21 год, отправился на мойку (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: Barn Find   авто   автомир   автомобили   видео   мойка втомобиля   олдтаймер   ретро авто   
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Этот Bricklin SV-1 был приобретен новым его нынешним владельцем в 1974 году, который использовал его до 2000 года, затем он поставил автомобиль в гараж и с тех пор не трогал.

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Метки: Barn Find   авто   автомир   автомобили   видео   мойка втомобиля   олдтаймер   ретро авто   
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insaider 2 часа назад
Родственник DeLorean.
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Лан не урчи

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