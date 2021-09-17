Редкий спортивный автомобиль, простоявший без движения 21 год, отправился на мойку

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Этот Bricklin SV-1 был приобретен новым его нынешним владельцем в 1974 году, который использовал его до 2000 года, затем он поставил автомобиль в гараж и с тех пор не трогал.
На YouTube-канале Ammo NYC появился видеоотчёт о мойке и уборке редкого спорткара Bricklin SV‑1 1974 года. Специалист-детейлер Ларри Косилла утверждает, что купе 21 год простояло в сарае. При этом владелец бросил его там с открытыми дверьми. Поэтому в салоне спорткара нашли, например, четыре мышиных гнезда.
Bricklin SV-1 — это купе, разработанное инженером Малкольмом Бриклином в начале 1970‑х. Изюминкой спорткара считался не 220-сильный V8, а двери в стиле «крыло чайки» и кузов из стекловолокна и акриловых панелей. Они пропитывались колером в процессе изготовления, что исключало необходимость окраски. Впрочем, именно этот экземпляр всё же имел лакокрасочное покрытие, но выяснилось это только после полной отмывки.
Bricklin SV-1 — это купе, разработанное инженером Малкольмом Бриклином в начале 1970‑х. Изюминкой спорткара считался не 220-сильный V8, а двери в стиле «крыло чайки» и кузов из стекловолокна и акриловых панелей. Они пропитывались колером в процессе изготовления, что исключало необходимость окраски. Впрочем, именно этот экземпляр всё же имел лакокрасочное покрытие, но выяснилось это только после полной отмывки.
Купе больше 20 лет простояло под крышей, но с открытыми дверями. Этому есть объяснение. Гидравлические подъёмники дверей Bricklin SV‑1 не отличались надёжностью. Известны случаи, когда водителю просто не хватало сил открыть изнутри створку массой 40 килограммов. Поэтому владелец купе, оставляя его на хранение, решил подстраховаться.
В итоге отделка салона спорткара оказалась почти полностью разрушенной под воздействием атмосферы, грызунов и насекомых. Мойщику, к примеру, пришлось просто выбросить ковровое покрытие и использовать большое количество моющих средств, чтобы привести в порядок панели. Ларри Косилла назвал этот автомобиль «самым отвратительным» из тех, с которыми ему приходилось иметь дело.
В итоге отделка салона спорткара оказалась почти полностью разрушенной под воздействием атмосферы, грызунов и насекомых. Мойщику, к примеру, пришлось просто выбросить ковровое покрытие и использовать большое количество моющих средств, чтобы привести в порядок панели. Ларри Косилла назвал этот автомобиль «самым отвратительным» из тех, с которыми ему приходилось иметь дело.
В финале процесса выяснилось, что кузов купе был дополнительно окрашен в жёлтый цвет, но его глянцевый блеск удалось восстановить при помощи полировки, несмотря на годы, проведённые в сарае.
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