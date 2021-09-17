Редкий спортивный автомобиль, простоявший без движения 21 год, отправился на мойку

На YouTube-канале Ammo NYC появился видеоотчёт о мойке и уборке редкого спорткара Bricklin SV‑1 1974 года. Специалист-детейлер Ларри Косилла утверждает, что купе 21 год простояло в сарае. При этом владелец бросил его там с открытыми дверьми. Поэтому в салоне спорткара нашли, например, четыре мышиных гнезда.



Bricklin SV-1 — это купе, разработанное инженером Малкольмом Бриклином в начале 1970‑х. Изюминкой спорткара считался не 220-сильный V8, а двери в стиле «крыло чайки» и кузов из стекловолокна и акриловых панелей. Они пропитывались колером в процессе изготовления, что исключало необходимость окраски. Впрочем, именно этот экземпляр всё же имел лакокрасочное покрытие, но выяснилось это только после полной отмывки.