Эволюция представительских автомобилей Mercedes S-class с 1904 по 2021 год

1. Mercedes-Simplex (1904) 2. Mercedes-Benz Nurburg 460 (W 08, 1928 - 1933) 3. Mercedes-Benz 320 (W 142, 1937 - 1942) 4. Mercedes-Benz 220 (W 187, 1951 - 1954) 5. Mercedes-Benz 220 "Ponton" (W 180, 1954 - 1956 6. Mercedes-Benz 220 SE "Tailfin" (W 111, 1959 - 1965) 7. W 108 / W 109 (С 1965 по 1972 год) 8. Модель W 116 (с 1972 по 1980 год) 9. Модель W 126 (с 1979 по 1992 год) 10. Модель W 140 (с 1991 по 1998 год) 11. Модель W 220 (с 1998 по 2005 год) 12. Модель W 221 (С 2005 по 2013 год) 13. Модель W 222 (с 2013 по 2020 год) 14. Модель W 223 (с 2021 по...)

2021-10-06T14:37:04+03:00