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Эволюция представительских автомобилей Mercedes S-class с 1904 по 2021 год

Эволюция представительских автомобилей Mercedes S-class с 1904 по 2021 год (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 14:37
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   видео   эволюция   
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Каждый раз, когда Mercedes-Benz запускает в производство новую модель S-класса, страх окутывает конкурентов. Инновации в области безопасности, роскоши, технологий, стиля заставят плакать владельцев Lexus и BMW. Живая легенда, которая никогда не выходит из моды, с самого начала истории автомобилестроения.

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Метки: Mercedes Benz   авто   автомир   автомобили   видео   эволюция   
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6  комментариев
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15k
ЦСКА Час назад
Сто сороковой-автомобиль шедевр! Автомобиль-скала!
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Vampire 17 минут назад
Жигуль - стабильность! А к вашему мерсу запчасть только по году выпуска искать.
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23k
Sergey 20 минут назад
126 и 140!!!
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1k
Вальдемар 2 часа назад
Да когда то была хорошая машина
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10k
Александр 3 часа назад
Бентли лучше
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