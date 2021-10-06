Эволюция представительских автомобилей Mercedes S-class с 1904 по 2021 год

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Каждый раз, когда Mercedes-Benz запускает в производство новую модель S-класса, страх окутывает конкурентов. Инновации в области безопасности, роскоши, технологий, стиля заставят плакать владельцев Lexus и BMW. Живая легенда, которая никогда не выходит из моды, с самого начала истории автомобилестроения.
1. Mercedes-Simplex (1904)
2. Mercedes-Benz Nurburg 460 (W 08, 1928 - 1933)
3. Mercedes-Benz 320 (W 142, 1937 - 1942)
4. Mercedes-Benz 220 (W 187, 1951 - 1954)
5. Mercedes-Benz 220 "Ponton" (W 180, 1954 - 1956
6. Mercedes-Benz 220 SE "Tailfin" (W 111, 1959 - 1965)
7. W 108 / W 109 (С 1965 по 1972 год)
8. Модель W 116 (с 1972 по 1980 год)
9. Модель W 126 (с 1979 по 1992 год)
10. Модель W 140 (с 1991 по 1998 год)
11. Модель W 220 (с 1998 по 2005 год)
12. Модель W 221 (С 2005 по 2013 год)
13. Модель W 222 (с 2013 по 2020 год)
14. Модель W 223 (с 2021 по...)
2. Mercedes-Benz Nurburg 460 (W 08, 1928 - 1933)
3. Mercedes-Benz 320 (W 142, 1937 - 1942)
4. Mercedes-Benz 220 (W 187, 1951 - 1954)
5. Mercedes-Benz 220 "Ponton" (W 180, 1954 - 1956
6. Mercedes-Benz 220 SE "Tailfin" (W 111, 1959 - 1965)
7. W 108 / W 109 (С 1965 по 1972 год)
8. Модель W 116 (с 1972 по 1980 год)
9. Модель W 126 (с 1979 по 1992 год)
10. Модель W 140 (с 1991 по 1998 год)
11. Модель W 220 (с 1998 по 2005 год)
12. Модель W 221 (С 2005 по 2013 год)
13. Модель W 222 (с 2013 по 2020 год)
14. Модель W 223 (с 2021 по...)
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Метки: Mercedes Benz авто автомир автомобили видео эволюция
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