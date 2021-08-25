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Напоминание: перед запуском убедитесь, что коробка вашего гоночного Porsche находится в нейтральном положении

Напоминание: перед запуском убедитесь, что коробка вашего гоночного Porsche находится в нейтральном положении (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 августа 2021 15:00
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   видео   кпп   неудача   
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На мероприятии Pebble Beach Concours d'Elegance кто-то дал нам очень хорошее напоминание о том, почему перед запуском двигателя вы всегда должны убедиться, что ваш автомобиль с механической коробкой передач находится в нейтральном положении. Мужчина, запустивший этот Porsche 917 в ливрее Gulf, очевидно, забыл про это и покатился вместе с машиной, заставив толпу зрителей отпрыгнуть.

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Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   видео   кпп   неудача   
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