Напоминание: перед запуском убедитесь, что коробка вашего гоночного Porsche находится в нейтральном положении

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На мероприятии Pebble Beach Concours d'Elegance кто-то дал нам очень хорошее напоминание о том, почему перед запуском двигателя вы всегда должны убедиться, что ваш автомобиль с механической коробкой передач находится в нейтральном положении. Мужчина, запустивший этот Porsche 917 в ливрее Gulf, очевидно, забыл про это и покатился вместе с машиной, заставив толпу зрителей отпрыгнуть.
Судя по видео, владелец купе собирался завести двигатель, чтобы дать зрителям возможность послушать его звучание. Однако перед включением зажигания забыл проверить, находится ли рычаг коробки передач в нейтральном положении.
Рассеянность владельца суперкара не только не привела к травмам, но и продемонстрировала собравшимся потенциал силового агрегата Porsche 917.
Рассеянность владельца суперкара не только не привела к травмам, но и продемонстрировала собравшимся потенциал силового агрегата Porsche 917.
Даже владельцы таких знаменитых суперкаров, как Porsche 917, не застрахованы от ошибок
В итоге двигатель не только завёлся, но и не заглох сразу: Porsche 917 успел проехать несколько метров на холостых оборотах. Правда, сделал он это медленно, так что собравшиеся вокруг машины успели разойтись.
Примечательно, что на видео запечатлены несколько последующих попыток запустить мотор суперкара, которые окончились неудачей. Пострадал ли Porsche 917 от таких экспериментов, не уточняется.
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