Напоминание: перед запуском убедитесь, что коробка вашего гоночного Porsche находится в нейтральном положении

На мероприятии Pebble Beach Concours d'Elegance кто-то дал нам очень хорошее напоминание о том, почему перед запуском двигателя вы всегда должны убедиться, что ваш автомобиль с механической коробкой передач находится в нейтральном положении. Мужчина, запустивший этот Porsche 917 в ливрее Gulf, очевидно, забыл про это и покатился вместе с машиной, заставив толпу зрителей отпрыгнуть.

0 Судя по видео, владелец купе собирался завести двигатель, чтобы дать зрителям возможность послушать его звучание. Однако перед включением зажигания забыл проверить, находится ли рычаг коробки передач в нейтральном положении.



Рассеянность владельца суперкара не только не привела к травмам, но и продемонстрировала собравшимся потенциал силового агрегата Porsche 917.

Даже владельцы таких знаменитых суперкаров, как Porsche 917, не застрахованы от ошибок В итоге двигатель не только завёлся, но и не заглох сразу: Porsche 917 успел проехать несколько метров на холостых оборотах. Правда, сделал он это медленно, так что собравшиеся вокруг машины успели разойтись. 2021-08-25T15:00:25+03:00 В итоге двигатель не только завёлся, но и не заглох сразу: Porsche 917 успел проехать несколько метров на холостых оборотах. Правда, сделал он это медленно, так что собравшиеся вокруг машины успели разойтись.

0 Источник: Примечательно, что на видео запечатлены несколько последующих попыток запустить мотор суперкара, которые окончились неудачей. Пострадал ли Porsche 917 от таких экспериментов, не уточняется.