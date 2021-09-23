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Британцы построили копию болида Формулы-1 из 1950-х с 16-цилиндровым двигателем

Британцы построили копию болида Формулы-1 из 1950-х с 16-цилиндровым двигателем (9 фото + 2 видео)

Автор:
23 сентября 2021 13:32
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   гоночный автомобиль   олдтаймер   ретро авто   
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Инженеры из British Racing Motors (BRM) только что представили свой первый из трех гоночных автомобилей P15 V16, которые они обещали построить в честь 70-летия.

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   гоночный автомобиль   олдтаймер   ретро авто   
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