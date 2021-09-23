Британцы построили копию болида Формулы-1 из 1950-х с 16-цилиндровым двигателем

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Инженеры из British Racing Motors (BRM) только что представили свой первый из трех гоночных автомобилей P15 V16, которые они обещали построить в честь 70-летия.
Компания British Racing Motors представила первый из трёх запланированных к сборке спорткаров P15 V16. Это совершенно новый одноместный автомобиль с 16-цилиндровым мотором, который собран по аутентичным чертежам 1950‑х годов на шасси тех же лет выпуска.
Проект по возрождению винтажного спорткара приурочен к 70-летию компании BRM. Всего в его рамках планируется создать только три экземпляра P15 V16 на базе шасси, которые были заготовлены ещё в середине прошлого века, но так и не использовались. Последний оригинальный P15 компания собрала в 1953 году.
Двигатель V16 они завели весной этого года
Автомобиль состоит из более чем 36 тысяч деталей, 4 тысячи из которых приходится на оригинальный V16. Двигатель имеет объём всего 1,5 литра, но при этом благодаря системе механического наддува развивает около 600 л.с. Мотор способен раскручиваться до 12 000 об/мин.
Предполагается, что первый из построенных экземпляров на шасси за номером IV сохранит за собой руководитель проекта Джон Оуэн — сын экс-главы формульной команды BRM Альфреда Оуэна и инициатор возрождения P15 V16. Две других машины, которые ещё предстоит построить, продадут на сторону. Цена возрождённых болидов не уточняется.
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