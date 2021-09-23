Британцы построили копию болида Формулы-1 из 1950-х с 16-цилиндровым двигателем

Проект по возрождению винтажного спорткара приурочен к 70-летию компании BRM. Всего в его рамках планируется создать только три экземпляра P15 V16 на базе шасси, которые были заготовлены ещё в середине прошлого века, но так и не использовались. Последний оригинальный P15 компания собрала в 1953 году.