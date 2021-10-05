«Гонщица» улетела с дороги и исполнила акробатические кульбиты

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В Суздальском районе Владимирской области 29-летняя женщина на Nissan Note совершила запрещенный обгон и не справилась с управлением. Ее автомобиль вылетел с дороги и перевернулся несколько раз.
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Метки: Nissan аварии авто авто аварии видео дтп женщина за рулем обгон
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