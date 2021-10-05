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«Гонщица» улетела с дороги и исполнила акробатические кульбиты

«Гонщица» улетела с дороги и исполнила акробатические кульбиты (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 13:06
Сообщество : Аварии
Метки: Nissan   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   обгон   
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В Суздальском районе Владимирской области 29-летняя женщина на Nissan Note совершила запрещенный обгон и не справилась с управлением. Ее автомобиль вылетел с дороги и перевернулся несколько раз.

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Метки: Nissan   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   обгон   
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18  комментариев
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
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DNK 10 минут назад
Вот и делай для дураков хорошие дороги.
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10k
Karelian 11 минут назад
"Автомобилистка получила лишь травму головы, ее жизни ничто не угрожает."

Жаль, такие на дорогах не нужны.
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1k
Александр Полчаса назад
Ну обогнала, ну в ряд вернулась - зачем по тормозам то, так жать ... ???
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1k
Влад Чернов Полчаса назад
были бы мозги .. было бы и сотрясение
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19k
BiZ 54 минуты назад
rip Chester
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1k
Андрей Ы. 58 минут назад
Ушиб костей черепа. Сотрясения мозга там не может быть, ввиду его отсутствия.
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1k
Александр Час назад
двойной тулуп с сальто - удался
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17k
Dr.CrAzY Час назад
ибо некуй...
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901
Glassy Час назад
Может я злой. Но вот не жалко ни разу.
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1k
Федор Медведев 2 часа назад
почему идиоты на приорах, девятках, еле живых тойотах думают, что у них спорт-кар?
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2k
Vitamin 2 часа назад
"которая не справилась с манёвром при обгоне"...
Которая не справилась с отсутствием мозга в черепной коробке...
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4k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Мадам на паралимпиаду следующую решила попасть.
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