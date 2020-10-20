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Авария дня. В Ленинском районе Новосибирска столкнулись три легковушки

Авария дня. В Ленинском районе Новосибирска столкнулись три легковушки (2 фото + 2 видео)

Автор:
20 октября 2020 10:56
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   обгон   
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Автомобилистка за рулем хэтчбека Honda Fit готовилась повернуть налево на прилегающую территорию, и в этот момент в неё врезался седан Nissan Bluebird, который на высокой скорости ехал по встречной полосе. Ещё одним участником ДТП стал Ford Focus, выезжавший задним ходом на проезжую часть.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   обгон   
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7  комментариев
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Опаньки 2 часа назад
таких надо пожизненно лишать прав по причине отсутствия думательного вещества
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Алексей 2 часа назад
И ведь, к сожалению, виноватой будет девушка на Хонде - не уступила дорогу. И то, что этот мудак летел с превышением по встречке роли не играет.
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Алексей Алексей 2 часа назад
Не факт. Если бы она начала маневр, когда летчик уже находился на встречке, то да.
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Алексей Алексей Час назад
По-моему на видео отчётливо видно, что когда девушка тронулась, Ниссан уже был на встречке и при том пытался проскочить между Хондой и Фордом.
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3k
KonstantinLeirov Алексей Полчаса назад
Вообще не имеет значение, где кто был. Виноват Ниссан. Во-первых, он вообще по правилам не имел права выезжать на встречку на 4-х полосной дороге, а во-вторых, при обгоне, водитель должен убедится в безопасности маневра, один из пунктов пдд говорит, что обгон запрещен, если машина впереди по полосе включила поворотник левый (что на видео можно разглядеть).
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Алексей 2 часа назад
На Ниссане упоротый глупый бык! Ситуация читалась заранее на раз, два.
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Алексей 2 часа назад
Повезло, что без жертв. Еще доли секунд, и все могло закончиться намного печальнее.
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