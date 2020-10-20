Автомобилистка за рулем хэтчбека Honda Fit готовилась повернуть налево на прилегающую территорию, и в этот момент в неё врезался седан Nissan Bluebird, который на высокой скорости ехал по встречной полосе. Ещё одним участником ДТП стал Ford Focus, выезжавший задним ходом на проезжую часть.