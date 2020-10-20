Автомобилистка за рулем хэтчбека Honda Fit готовилась повернуть налево на прилегающую территорию, и в этот момент в неё врезался седан Nissan Bluebird, который на высокой скорости ехал по встречной полосе. Ещё одним участником ДТП стал Ford Focus, выезжавший задним ходом на проезжую часть.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Девушке, находившейся на пассажирском сидении "Хонды", потребовалась помощь медиков.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В ДТП пострадала беременная женщина
- Авария дня. Женщина вылетела на встречку в Ухтинском районе
- Авария дня. Опасный обгон в Свердловской области
- Авария дня. В Свердловская области женщина не справилась с управлением и устроила ДТП
- Авария дня. Лобовое столкновение пенсионеров в Татарстане
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...