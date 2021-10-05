Необычные «фишки» японских автомобилей в 1980-х годах

На некоторых машинах, помимо ветрового стекла стеклоочистители или по-простому «дворники», устанавливались и на задние стекла. Решение в общем-то полезное, особенно на универсалах. Но в 1988 году японцы решили пойти еще дальше, и в качестве опции для моделей Тойота Mark II, Cresta и Chaser - предложили стеклоочистители для боковых окон. Зачем они там были нужны совершенно непонятно, учитывая что аэродинамика этих машин была неплоха, и боковые окна практически не загрязнялись. Кстати конкурирующие модели Cima и Leopard от Ниссан, своими «дворниками» на зеркалах удивляли не меньше.