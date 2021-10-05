Необычные «фишки» японских автомобилей в 1980-х годах

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С начала 1980-х японский автомобильный рынок переживал невероятный рост. Автопроизводители выпускали миллионы автомобилей, буквально напичканных технологиями и самыми разнообразными «фишками». О некоторых из них я расскажу в этой статье.
Полноуправляемое шасси
В полноуправлемом шасси (4WS) для управления автомобилем используются все четыре колеса, а не два как обычно. Впервые 4WS на японских автомобилях серийно начали устанавливать на Honda Prelude в 1987 году. Автомобиль установил новый стандарт управляемости. По измерениям американского журнала Road&Track, скромный Prelude прошел автослалом на скорости 105 км/ч, на 1 км/ч больше чем спортивный Chevrolet Corvette C4!
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Активная аэродинамика
До появления Nissan Skyline R31 активная аэродинамика была уделом дорогущих спорткаров.
Активный передний спойлер появился как заводская опция для модификации GTS в 1985 году. Располагался он под бампером и автоматически (или вручную) выдвигался на скорости свыше 60 км/ч, отсекая тем самым воздушный поток к днищу автомобиля, создавая под ним разряжение. Сложно сказать насколько эффективно работал GT Auto Spoiler, но выглядел он очень эффектно.
Активный передний спойлер появился как заводская опция для модификации GTS в 1985 году. Располагался он под бампером и автоматически (или вручную) выдвигался на скорости свыше 60 км/ч, отсекая тем самым воздушный поток к днищу автомобиля, создавая под ним разряжение. Сложно сказать насколько эффективно работал GT Auto Spoiler, но выглядел он очень эффектно.
Бортовой компьютер с цветным экраном и телевизором
Сейчас бортовым компьютером с функцией диагностики никого не удивить, но для середины 1980-х такого рода системы были в новинку.
В 1985 году Тойота в качестве опции для роскошного купе Toyota Soarer, представила систему Electro Multivision. Он включал в себя компьютерный блок, 6-дюймовый цветной ЭЛТ монитор, ТВ-тюнер и проводной пульт.
В 1985 году Тойота в качестве опции для роскошного купе Toyota Soarer, представила систему Electro Multivision. Он включал в себя компьютерный блок, 6-дюймовый цветной ЭЛТ монитор, ТВ-тюнер и проводной пульт.
На экране вмонтированном в приборную панель в зависимости от режима отображалась текущая техническая информация - обороты двигателя, расход бензина, режим подвески и т.д. Кроме того водитель мог провести диагностику машины, проверить межсервисный интервал, а на стоянке посмотреть ТВ.
Складная жесткая крыша
Вообще в плане технологий Toyota Soarer был одним из самых передовых японских автомобилей того времени. Машина второго поколения могла похвастаться электронно-управляемой подвеской, широким набором турбомоторов и модернизированной системой Electro Multivision с цветным сенсорным экраном и электронной цифровой панелью.
Но главное тойотовцы подготовили на излете производственного цикла. В 1989 году они выпустили редчайшую модификацию Toyota Soarer Aerocabin со складной жесткой крышей.
Спортивные кей-кары
Эти автомобили были сами по себе японской «фишкой»! Ну кому еще пришло бы в голову строить турбированные микролитражки?
Первой ласточкой стал Daihatsu Mira Turbo TR-XX выпущенный в 1985 году. Кей-кар оснащался 3-цилиндровым 6-клапанным турбомоторчиком мощностью 52 л.с. На момент выхода это был самый мощный кей-кар в мире. Однако совсем не долго. Спустя два года главный конкурент в лице Suzuki подготовил грозный ответ.
Первой ласточкой стал Daihatsu Mira Turbo TR-XX выпущенный в 1985 году. Кей-кар оснащался 3-цилиндровым 6-клапанным турбомоторчиком мощностью 52 л.с. На момент выхода это был самый мощный кей-кар в мире. Однако совсем не долго. Спустя два года главный конкурент в лице Suzuki подготовил грозный ответ.
Новенький Suzuki Alto Works RS-R оснащался 3-цилиндровым двухвальным(!) 12-клапанным двигателем с турбонаддувом мощностью 64 л.с. Кроме того RS-R мог похвастать полноприводной трансмиссией и отлично настроенной подвеской. Автомобиль спокойно разгонялся до 155 км/ч, а от 0-100 км/ч разгонялся всего за 10 секунд!
Нетрадиционное оснащение
То что японские автомобили той эпохи имели весьма богатое оснащение известно всем, но не все знают насколько некоторые из этих комфортных опций были скажем так - нетрадиционными.
80-е это бум цифровых приборных панелей. Каждый из автопроизводителей старался придумать что-то оригинальное, но дальше всех пошли в Субару в модели XT, установив приборную панель с эффектом 3d.
80-е это бум цифровых приборных панелей. Каждый из автопроизводителей старался придумать что-то оригинальное, но дальше всех пошли в Субару в модели XT, установив приборную панель с эффектом 3d.
Нетрадиционное оснащение
На некоторых машинах, помимо ветрового стекла стеклоочистители или по-простому «дворники», устанавливались и на задние стекла. Решение в общем-то полезное, особенно на универсалах. Но в 1988 году японцы решили пойти еще дальше, и в качестве опции для моделей Тойота Mark II, Cresta и Chaser - предложили стеклоочистители для боковых окон. Зачем они там были нужны совершенно непонятно, учитывая что аэродинамика этих машин была неплоха, и боковые окна практически не загрязнялись. Кстати конкурирующие модели Cima и Leopard от Ниссан, своими «дворниками» на зеркалах удивляли не меньше.
Вообще перечислять можно довольно долго. Вспомнить хотя бы ультразвуковые очистители зеркал, ионизаторы воздуха, дефлекторы Auto-Swing и много чего по мелочи. Однако после взрыва «мыльного пузыря» и краха японской экономики, большинство из перечисленных в статье «наворотов» исчезли из японских автомобилей. Возможно уже навсегда.
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