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Необычные «фишки» японских автомобилей в 1980-х годах

Необычные «фишки» японских автомобилей в 1980-х годах (21 фото)

Автор:
05 октября 2021 10:28
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   технологии   японские автомобили   японский автопром   
1558
21
С начала 1980-х японский автомобильный рынок переживал невероятный рост. Автопроизводители выпускали миллионы автомобилей, буквально напичканных технологиями и самыми разнообразными «фишками». О некоторых из них я расскажу в этой статье.
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Метки: авто   автомир   автомобили   технологии   японские автомобили   японский автопром   
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8  комментариев
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17k
babuby 2 часа назад
А потом всё скатилось к Солярисам и т.п.
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9
Georg 3 минуты назад
На фотках спортивные кей-кары на Оку похожи, теперь понятно, с чего её лепили... Но не получилось. :)
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−6
Виктор Чубаров 8 минут назад
ответить не могу, из за отрицательной кармы . Ответ Сергею . Холмск.
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6k
Sergey 49 минут назад
Теперь мы им поставляем Ниву Тревел, дожили ))
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−6
Виктор Чубаров Час назад
живу на Сахалине в портовом городе. Даааа , это было время удивительных открытий 1989-1995гг.
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