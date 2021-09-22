FISHKINET
Сообщество Аварии 4794 поста • 473 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
В Чувашии маленькая девочка выбежала на проезжую часть: водитель чудом избежал наезда

В Чувашии маленькая девочка выбежала на проезжую часть: водитель чудом избежал наезда (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   везение   видео   дети   дтп   отличная реакция   пешеход   
371
1
1
В городе Канаш ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Повезло, что у автомобилиста оказалась отличная реакция.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   везение   видео   дети   дтп   отличная реакция   пешеход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Александр 2 часа назад
Я как вижу детей возле дороги, сразу снижаю скорость и стараюсь ехать подальше от них. ХЗ что у них в голове творится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
28k
Антон 41 минуту назад
Как будто специально ждала за машиной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
389
piharev1 2 часа назад
ничего страшного, девочек много, а авто одно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во Владивосток, не нарушая законов РФ Обошлось ушибами: мальчик на велосипеде попал под машину Обошлось ушибами: мальчик на велосипеде попал под машину Второй день рождения пешехода: лихач едва не сбил мужчину во Владимирской области Второй день рождения пешехода: лихач едва не сбил мужчину во Владимирской области Небольшой самолет произвел вынужденную посадку на шоссе в Миннесоте и врезался во внедорожник Небольшой самолет произвел вынужденную посадку на шоссе в Миннесоте и врезался во внедорожник Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами Сестра не уследила: в Коми пятилетний мальчик попал в больницу с серьезными травмами Стой, пацан! В Красноярске 6-летний мальчик попал под машину Стой, пацан! В Красноярске 6-летний мальчик попал под машину
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1801820



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 интересных вещей из прошлого
0
43
15 интересных вещей из прошлого
15 удивительных и забавных привычек домашних животных
0
18
15 удивительных и забавных привычек домашних животных
Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF
Windows 10 Pro за $8.41 - стартовала осенняя распродажа в магазине KeysOFF
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#люди#автомир#факты#интересное#фотографии#новости#пермь#шоу бизнес
#интересно#ynews#автомобили#история#Россия#картинки#аварии#СССР#позитив#Разное
#фото#прикол#животные#дтп#в мире#кино#знаменитости#авто аварии#сша#фейл

На что жалуетесь?

Вернуться