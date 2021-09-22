В Чувашии маленькая девочка выбежала на проезжую часть: водитель чудом избежал наезда

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В городе Канаш ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Повезло, что у автомобилиста оказалась отличная реакция.
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