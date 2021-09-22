В Москве продают редкий лимузин «ЗИЛ» 1999 года выпуска по цене нового Aurus Senat

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В Москве продают 22-летний лимузин ЗИЛ-41041 1999 года практически без пробега. Это очень редкая укороченной версия представительского ЗИЛ-41047.
Представительский седан ЗИЛ-41041 выпускался с 1986-го по начало 2000-ых гг, причем за это время было собрано лишь около 30 таких машин. В данный момент одна из таких четырехдверок продается. Речь идет о машине образца 1999 года выпуска. Она имеет черную окраску кузова и находится в полностью заводской спецификации. В частности, автомобиль может похвастать наличием «дворников» на всех четырех фарах и желтыми противотуманками.
Судя по опубликованным фотографиям, седан находится в идеальном состоянии, причем как снаружи, так и внутри. К слову, салон машины отделан велюром и имеет повсеместный деревянный декор.
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В движение заднеприводный ЗИЛ-41041 приводит 7,7-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 315 л.с. Данный мотор трудится в тандеме с трехскоростным автоматом.
Вплоть до 2009 года об истории данного автомобиля известно ровным счетом ничего, при этом за последние 12 лет у машины было три владельца, но никто из них ее путем и не эксплуатировал.
Объявление о продаже данного седана размещено на портале «Авто.ру». В нем говорится, что автомобиль имеет пробег всего 7 500 км, а расстаться с ним продавец готов за «скромные» 20 млн рублей. К слову, за такие деньги можно купить новый Aurus Senat.
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