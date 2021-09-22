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В Москве продают редкий лимузин «ЗИЛ» 1999 года выпуска по цене нового Aurus Senat

В Москве продают редкий лимузин «ЗИЛ» 1999 года выпуска по цене нового Aurus Senat (13 фото)

Автор:
22 сентября 2021 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: ЗИЛ   авто   автомир   автомобили   лимузин   найдено на ebay   правительственный автомобиль   
500
13
В Москве продают 22-летний лимузин ЗИЛ-41041 1999 года практически без пробега. Это очень редкая укороченной версия представительского ЗИЛ-41047.
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Метки: ЗИЛ   авто   автомир   автомобили   лимузин   найдено на ebay   правительственный автомобиль   
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3  комментария
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37k
Олег Час назад
У меня в гараже валяется мешок с компакт-кассетами, адаптированными под этот автомобиль. Отдам за миллион!
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3k
АИД 16 минут назад
ноликом ошибся...
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799
Палыч Полчаса назад
образца 1999 года выпуска ©
=======
Чего?
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