В Москве продают редкий лимузин «ЗИЛ» 1999 года выпуска по цене нового Aurus Senat

Представительский седан ЗИЛ-41041 выпускался с 1986-го по начало 2000-ых гг, причем за это время было собрано лишь около 30 таких машин. В данный момент одна из таких четырехдверок продается. Речь идет о машине образца 1999 года выпуска. Она имеет черную окраску кузова и находится в полностью заводской спецификации. В частности, автомобиль может похвастать наличием «дворников» на всех четырех фарах и желтыми противотуманками.