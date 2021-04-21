Советский лимузин ЗИЛ в неплохом состоянии продается в США

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На торговой площадке ClassicCars появилось объявление о продаже советского лимузина ЗИЛ-41047, выпущенного в 1989 году. На данный момент этот четырехдверный черный автомобиль находится в Огайо. Продавец хочет получить за машину 190 000 долларов.
Производство ЗИЛ-41047 запустили в 1985 году. На тот момент представительская модель стала самым длинным и тяжелым серийно выпускаемым легковым автомобилем. Его длина составила 6339 миллиметров при 3880-миллиметровой колесной базе. Советский лимузин впервые получил сдвоенную квадратную переднюю оптику, стилизованную решетку радиатора, а также указатели поворотов, расположенные на крыльях. Данная модель стала последним лимузином автозавода ЗИЛ и попала в коллекцию президентов Казахстана и Украины.
Выставленный на продажу ЗИЛ-41047 находится в американском штате Огайо. Каким образом советский лимузин попал за океан в объявлении не указано. На автомобиле установлены два небольших флажка — СССР и США. Судя по представленным фотографиям, ЗИЛ пребывает в отличном состоянии. По словам продавца, представительскую машину никогда не реставрировали, при этом все технические детали в модели сохранились с завода. Салон семиместного лимузина отделан черной кожей и тканью, в комплектацию входит кондиционер и радиомагнитола.
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В движение ЗИЛ-41047 приводит 7,7-литровый бензиновый V8 мощностью 315 лошадиных сил. До «сотни» лимузин разгоняется за 12 секунд. Максимальная скорость – 190 километров в час. Кроме того, советский автомобиль сохранил оригинальные покрышки марки «Гранит», конструкция которых позволяет передвигаться даже в случае прокола колеса.
Расстаться с легендарным советским лимузином с пробегом всего 40 000 километров продавец готов за 190 000 долларов (примерно 14,3 миллиона рублей по текущему курсу).
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