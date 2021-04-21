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Советский лимузин ЗИЛ в неплохом состоянии продается в США

Советский лимузин ЗИЛ в неплохом состоянии продается в США (14 фото)

Автор:
21 апреля 2021 14:31
Сообщество : Автомир
Метки: ЗИЛ-41047   авто   автомир   зил   лимузин   найдено на ebay   правительственный автомобиль   
620
14
На торговой площадке ClassicCars появилось объявление о продаже советского лимузина ЗИЛ-41047, выпущенного в 1989 году. На данный момент этот четырехдверный черный автомобиль находится в Огайо. Продавец хочет получить за машину 190 000 долларов.
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Метки: ЗИЛ-41047   авто   автомир   зил   лимузин   найдено на ebay   правительственный автомобиль   
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4  комментария
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8k
БарНалей Полчаса назад
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Вася 3 часа назад
семь и семь литров ! представляю какой там крутящий момент.. первой скоростью наверное и не пользовались.. Думаю, лет через двадцать, цена будет в два раза выше
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8k
БарНалей Вася 43 минуты назад
Он, вроде, на автомате
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4k
Mike Snow Вася 13 минут назад
ну вот ездил я пару месяцев на 5.7 хеми американском. Да, момент приличный, 350 лошадей, а толку от этого не особо, все равно он не едет, только с места рвет мощно, а дальше топливо в трубу только.
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