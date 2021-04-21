Советский лимузин ЗИЛ в неплохом состоянии продается в США

Выставленный на продажу ЗИЛ-41047 находится в американском штате Огайо. Каким образом советский лимузин попал за океан в объявлении не указано. На автомобиле установлены два небольших флажка — СССР и США. Судя по представленным фотографиям, ЗИЛ пребывает в отличном состоянии. По словам продавца, представительскую машину никогда не реставрировали, при этом все технические детали в модели сохранились с завода. Салон семиместного лимузина отделан черной кожей и тканью, в комплектацию входит кондиционер и радиомагнитола.