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Необычный лимузин, построенный не базе Cadillac Fleetwood 1994 года выпуска, выставили на продажу в Японии. Разноцветный кузов дополняет розовый салон с люстрой.
На японском разделе Yahoo появилось объявление о продаже необычного Cadillac Fleetwood Brougham. Стоимость авто с необычной окраской составляет 270 тысяч рублей (395 000 иен).
Кузов модели выкрашен в сочетание сразу нескольких цветов, причём узор напоминает некое подобие абстрактной живописи. В салоне добавили ярко-розовую отделку с крупными стежками, а потолочный плафон заменён настоящей люстрой.
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В середине салона добавили конструкцию, похожую на столик. Раньше там были также вмонтированы мини-бар и компоненты акустической системы, но сейчас ничего не осталось.
В 1994 году Cadillac Fleetwood оснащался атмосферным V8 объёмом 5,7 литра на 260 л.с. в паре с четырёхступенчатым «автоматом».
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