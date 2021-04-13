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Психоделический лимузин Cadillac из Японии с хрустальной люстрой в салоне

Психоделический лимузин Cadillac из Японии с хрустальной люстрой в салоне (10 фото)

Автор:
13 апреля 2021 13:47
Сообщество : Автомир
Метки: cadillac   cadillac fleetwood   авто   автомир   автомобили   лимузин   найдено на ebay   
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Необычный лимузин, построенный не базе Cadillac Fleetwood 1994 года выпуска, выставили на продажу в Японии. Разноцветный кузов дополняет розовый салон с люстрой.
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Метки: cadillac   cadillac fleetwood   авто   автомир   автомобили   лимузин   найдено на ebay   
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