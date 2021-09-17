20-летний внедорожник Bowler Wildcat стоит столько же, сколько новый BMW X5

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Этот Bowler Wildcat 200 одержал несколько побед на ралли Дакар, Баха де Франс и других подобных гонках и был звездой Фестиваля скорости в Гудвуде в 2005 году.
Модель Wildcat, пришедшая на смену Tomcat, была представлена в 2000 году. Уже тогда имя Bowler было на слуху у гонщиков, но общественности стало известно лишь после появления Уайлдкета в одном из выпусков Тор Gear. Внедорожник построили вокруг стальной пространственной рамы с интегрированным каркасом безопасности, использую компоненты от «первого» Land Rover Defender и Discovery Series II, а также кузовные панели из стеклопластика.
Подвеска у Wildcat типичная для таких машин. Неразрезной мост спереди снабжен радиальными штангами и тягой Панара, сзади — продольными рычагами и механизмом Уатта. Внедорожник предлагался с бензиновыми «восьмерками» объемом от четырёх до пяти литров либо дизелями 2.2/2.5. А в качестве опции была доступна гидравлическая лифт-система, с помощью которой машину можно было приподнять, например, для замены колеса или подкладывания сэнд-траков.
Выставленный на продажу Bowler Wildcat с номером шасси «004» становился победителем 2006 Baja de France, 2006 Baja Great Britain и Scottish Hill Rally. В движение его приводит пятилитровый Rover V8, который после капитального ремонта показал отдачу в 338 сил. В этом году на машине заменили дифференциал и тормоза, а также обновили цвет кузова — теперь он красный.
Что интересно, внедорожник допущен на дороги общего пользования — сертификат MOT действителен до июня следующего года. Учитывая всё это, продавец хотел бы получить 60 000–68 000 фунтов стерлингов, или 6–6,9 миллиона рублей, хотя ещё весной, на торгах Silverstone Auctions, машину продать не удалось.
При этом Silverstone Auctions недавно выставляла ещё один Bowler — CSP V8 Prototype P1, — за который планировала выручить в два раза больше. Опытный внедорожник отличается от Wildcat тем, что построен на запатентованном шасси Cross Sector Platform собственной разработки Bowler, оснащен 575-сильным пятилитровым двигателем V8 с приводным нагнетателем и соответствует техрегламенту ралли-рейдов Tuareg Rally или Baja Aragón.
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Метки: Land Rover авто автомир автомобили внедорожник дакар
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