20-летний внедорожник Bowler Wildcat стоит столько же, сколько новый BMW X5

Модель Wildcat, пришедшая на смену Tomcat, была представлена в 2000 году. Уже тогда имя Bowler было на слуху у гонщиков, но общественности стало известно лишь после появления Уайлдкета в одном из выпусков Тор Gear. Внедорожник построили вокруг стальной пространственной рамы с интегрированным каркасом безопасности, использую компоненты от «первого» Land Rover Defender и Discovery Series II, а также кузовные панели из стеклопластика.