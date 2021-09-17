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20-летний внедорожник Bowler Wildcat стоит столько же, сколько новый BMW X5

20-летний внедорожник Bowler Wildcat стоит столько же, сколько новый BMW X5 (10 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: Land Rover   авто   автомир   автомобили   внедорожник   дакар   
475
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Этот Bowler Wildcat 200 одержал несколько побед на ралли Дакар, Баха де Франс и других подобных гонках и был звездой Фестиваля скорости в Гудвуде в 2005 году.

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Метки: Land Rover   авто   автомир   автомобили   внедорожник   дакар   
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3  комментария
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10k
K7OO 4 часа назад
Между фразами "стоит столько же, сколько" и "продавец хотел бы получить" лежит целая пропасть. Особенно учитывая фразу "весной машину продать не удалось". ))
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Fisher1979 2 часа назад
Должно быть, -новый BMW X5 стоит столько же как 20-летний внедорожник Bowler Wildcat.
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886
Андрей Ы. 2 часа назад
Такое ощущение, что это авто побывало в ДТП и кузов повело
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