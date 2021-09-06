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Dutra DR-50 — несуразный и опасный венгерский самосвал

Dutra DR-50 — несуразный и опасный венгерский самосвал (8 фото)

Автор:
06 сентября 2021 09:07
Сообщество : Автомир
Метки: Land Cruiser   Toyota   Toyota Land Cruiser   авто   автомир   автомобили   внедорожник   
799
8
Как известно в рамках торгового партнерства СЭВ, Советский Союз закупал автомобили, трактора и прочую автотехнику. Венгрия помимо знаменитых автобусов Икарус поставляла в СССР малоизвестные грузовики Csepel, а также совсем неизвестные самосвалы Dutra DR-50. Последние имели весьма своеобразную конструкцию, а работать на них было опасно для жизни!
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Метки: Land Cruiser   Toyota   Toyota Land Cruiser   авто   автомир   автомобили   внедорожник   
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15k
Corvus Corax 2 часа назад
Помню такие... забавные...
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112
Кекс 23 минуты назад
Снег в Москве убирали...помню машина-савок загребалками такие грузовички подъезжали.... спасибо за информацию вот в свои 55 лет узнал ..... знакомым рассказывал про машину с такой кабиной они только глаза выпячивали мол не было таких ...... Дутра- машина моего детства
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Ден Час назад
Ого
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