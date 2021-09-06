Dutra DR-50 — несуразный и опасный венгерский самосвал

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Как известно в рамках торгового партнерства СЭВ, Советский Союз закупал автомобили, трактора и прочую автотехнику. Венгрия помимо знаменитых автобусов Икарус поставляла в СССР малоизвестные грузовики Csepel, а также совсем неизвестные самосвалы Dutra DR-50. Последние имели весьма своеобразную конструкцию, а работать на них было опасно для жизни!
Dutra DR-50 был разработан конструкторами будапештского тракторного завода Voros Csillag в 1956 году. Машина получила собственное название «Дутра», от словосочетания думпер и трактор. Думпер — это небольшой самосвал рассчитанный для работы на коротком плече и в стесненных условиях. Такие машины имели короткую колесную базу, небольшие размеры и относительно простую конструкцию.
Dutra DR-50 первой серии за работой
В основе Dutra DR-50 лежала сварная штампованная рама жестко скрепленная с корпусом коробки передач и задним мостом. Передняя подвеска независимая на поперечной листовой рессоре. Дизельный четырехцилиндровый 60-сильный двигатель D413 был позаимствован у грузовика Csepel. Работал он в паре с трехступенчатой коробкой передач с демультипликатором. Тормоза всех колес барабанные с гидроприводом, рулевой механизм без усилителя. Задние колеса размерности 10,00-24, передние 5,00-20. Кабина как таковая отсутствовала. Поворотное водительское кресло располагалось слева от моторного кожуха. На рулевой колонке находилось два рулевых колеса с каждой стороны, педали также дублировались. В задней части думпера находил металлическая грузовая платформа ковшового типа объемом 3,5 кубометров.
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Шасси DR-50
Dutra DR-50 подъемного гидроцилиндра изначально не имел. Разгрузка проходила методом опрокидывания кузова под весом груза. Платформа с полукруглыми выступами в нижней части располагалась на раме на специальных полозьях. В транспортном положении она удерживалась замком фиксатором, который при разгрузке открывался дистанционно, с помощью веревки. Такой способ разгрузки был довольно опасен. Нередко думпер вставал на два колеса или и вовсе опрокидывался. Так что при несоблюдении техники безопасности и разблокировки фиксатора вручную это могло привести к печальным последствиям.
Схема думпера
Между тем в работе Dutra DR-50 был довольно удобен. За счет короткой колесной базы в 2375 мм он мог развернуться буквально на пятачке (радиус поворота 5,6 м). Вдобавок его грузоподъемность составляла вполне внушительные 6 тонн. Максимальная скорость машины не превышала 34 км/ч, но при работе на коротком плече в 1-2 км это не играло никакой роли. При этом самосвал был довольно экономичен и расходовал около 30 литров солярки на 100 км.
Дутра в СССР
Тем не менее думпер особого распространения в СССР не получил. Даже несмотря на то, что в 1961 году он получил гидроподъемник кузова и закрытую цельнометаллическую кабину. Всего в нашу страну попало около 6 тысяч этих машин.
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