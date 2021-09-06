Dutra DR-50 — несуразный и опасный венгерский самосвал

Между тем в работе Dutra DR-50 был довольно удобен. За счет короткой колесной базы в 2375 мм он мог развернуться буквально на пятачке (радиус поворота 5,6 м). Вдобавок его грузоподъемность составляла вполне внушительные 6 тонн. Максимальная скорость машины не превышала 34 км/ч, но при работе на коротком плече в 1-2 км это не играло никакой роли. При этом самосвал был довольно экономичен и расходовал около 30 литров солярки на 100 км.