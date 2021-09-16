Роскошный «особняк» на колесах с гаражом для Bugatti Chiron

Представленный на выставке в Дюссельдорфе новый полноразмерный кемпер от немецкой компании Volkner, сделавшей себе имя на постройке премиальных автодач, поражает как своей начинкой, так и ценой. Mobil Performance S предлагает путешественникам полноценное комфортабельное жилище для сибаритов без всяких ограничений, поскольку внутри машины с 430- или же 460-сильным мотором от Volvo/Mercedes и раздвигающимся наружу стенами на стоянке нашлось место для гостиной, обеденной зоны с большой кухней, рабочего кабинета, ванной комнаты и просторной спальни.