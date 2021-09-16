Роскошный «особняк» на колесах с гаражом для Bugatti Chiron

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Немецкая компания Volkner Mobil задумалась о создании инновационного решения для самых богатых и требовательных любителей путешествий.
Представленный на выставке в Дюссельдорфе новый полноразмерный кемпер от немецкой компании Volkner, сделавшей себе имя на постройке премиальных автодач, поражает как своей начинкой, так и ценой. Mobil Performance S предлагает путешественникам полноценное комфортабельное жилище для сибаритов без всяких ограничений, поскольку внутри машины с 430- или же 460-сильным мотором от Volvo/Mercedes и раздвигающимся наружу стенами на стоянке нашлось место для гостиной, обеденной зоны с большой кухней, рабочего кабинета, ванной комнаты и просторной спальни.
В отделке интерьера использовалась натуральная кожа, древесина эбенового дерева и стекло. На стоимости материалов и оборудования не экономили: цена одной лишь аудиосистемы Burmester составляет порядка 300 тысяч евро. Для каждой из комнат предусмотрены собственные настройки климатических зон, бытовые электроприборы питаются от солнечной батареи мощностью 2 кВт и генератора мощностью 8 кВт.
Ещё одна фирменная фишка фолькнеровских домов на колёсах — это интегрированный в подпол отсек для невысокого легкового автомобиля. На этот раз в качестве спутника в дорогу показан Bugatti Chiron. Но если владелец автодома пожелает распорядиться гаражом для других целей, то все условия для этого есть, поскольку даже подвал оборудован автономным кондиционером, печкой и системой освещения.
Как вы догадываетесь, оборотной стороной всего этого парада роскоши и тщеславия стала цена Mobil Performance S, которая уже в «базе» составила сумму от двух миллионов евро. Стоимость гиперкара, разумеется, удвоит, а то и утроит прайс-лист.
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Метки: авто автодом автомир автомобили дом на колесах кемпер
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Уважаемые фишкяне! Обращаюсь к тем, кто в теме автодомов. Позавчера дочитал "Доктор Сон" Кинга. Просветите, пожалуйста, что за автодом "Эрскрузер" из Австралии (вроде) стоимостью 700 килобаксов у Розы Шляпницы? Искал по интернетам - ничего внушительного не нашел, максимум кемпер на базе Тойоты Лэнд Крузер, а по описанию там какой-то громадный автодом. И что за "Браундеры" и "Виннебаго" у других членов Узла Верных?
Вчера даже фильм посмотрел по книге. Ничего общего, унылые мелкие кемперы и даже один джип типа Доджа или Виллиса... А по книге у них же бабла как у дурака фантиков...