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Роскошный «особняк» на колесах с гаражом для Bugatti Chiron

Роскошный «особняк» на колесах с гаражом для Bugatti Chiron (6 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 13:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
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Немецкая компания Volkner Mobil задумалась о создании инновационного решения для самых богатых и требовательных любителей путешествий.

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Метки: авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   
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Пумба 2 часа назад
Прикольно.
Уважаемые фишкяне! Обращаюсь к тем, кто в теме автодомов. Позавчера дочитал "Доктор Сон" Кинга. Просветите, пожалуйста, что за автодом "Эрскрузер" из Австралии (вроде) стоимостью 700 килобаксов у Розы Шляпницы? Искал по интернетам - ничего внушительного не нашел, максимум кемпер на базе Тойоты Лэнд Крузер, а по описанию там какой-то громадный автодом. И что за "Браундеры" и "Виннебаго" у других членов Узла Верных?
Вчера даже фильм посмотрел по книге. Ничего общего, унылые мелкие кемперы и даже один джип типа Доджа или Виллиса... А по книге у них же бабла как у дурака фантиков...
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