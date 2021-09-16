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В Севастополе мотоциклист влетел в столб: пассажир получил травмы

В Севастополе мотоциклист влетел в столб: пассажир получил травмы (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 11:49
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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В Севастополе на Троллейбусном спуске мотоциклист с пассажиром влетел в фонарный столб.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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59k
Нанук Паналык 3 часа назад
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10k
Василий Сургайло 3 минуты назад
Увидел наконец таки знак 40 и поняв, что не успеет сбросить скорость, тормозил об столб... Все логично
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4k
Алексей 9 минут назад
Столб возмездия.
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4k
просто Дмитрий 16 минут назад
С дуру не только столб можно сломать...
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4k
Alex 20 минут назад
Регистратор мог бы и остановиться, минимум.
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−14
ДОСТОЕВСКИЙ Полчаса назад
х-уй ем в жопу ...
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28k
Fat Lynx 47 минут назад
[мат] урод... о контр рулении не слышал ни разу! Он несколько раз пытался повернуть, но мот упорно не наклонялся и не поворачивал.
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757
Сергей Сергеев 51 минуту назад
Опять низколетящие? Ну да: дорожные знаки, они для лохов.
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671
poбт 2 часа назад
красота
четко перед знаком 40км\ч
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165
Симплекс Maxim 14 минут назад
Беда - это когда кирпич на голову упал. А тут ушлёпок, купивший права, играет в шашки на дороге общего пользования. Почему купил права? Да в любой нормальной мотошколе учат правильному рулению. А в хорошей школе ещё и отдельный урок будет про езду с пассажиром.
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20k
hebpat 2 часа назад
ладно байк - большой и устойчивый, едут группами, и почти всегда с нормальной скоростью, но спортивный мотоцикл, в городе, с большой скоростью, по узким дорогам с нехилым машинопотоком, ну или мопедист без шлема на заднем колесе - это будущие покойники
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59k
Нанук Паналык 3 часа назад
Ну тот спуск,который на подъём идет!Что непонятного то!
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3k
Max Lu 3 часа назад
газ любит топить, а наклонять мотоцикл боится

но что тут говорить: скорость преувеличил,междурядье, понты без опыта - сам виноват
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