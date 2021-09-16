В Севастополе мотоциклист влетел в столб: пассажир получил травмы

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В Севастополе на Троллейбусном спуске мотоциклист с пассажиром влетел в фонарный столб.
«В результате ДТП пострадал пассажир мотоцикла 1996 года рождения, который с различными травмами госпитализирован в городскую больницу», — уточнили в пресс-службе севастопольского УМВД.
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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шоб ты знал, беда это когда от мудаков страдают другие люди, а когда страдают сами мудаки это красиво
но что тут говорить: скорость преувеличил,междурядье, понты без опыта - сам виноват