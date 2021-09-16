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«Икарус» в СССР: сколько, по какой цене и зачем закупали венгерские автобусы

«Икарус» в СССР: сколько, по какой цене и зачем закупали венгерские автобусы (20 фото)

Автор:
16 сентября 2021 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автобус   автомир   автомобили   икарус   общественный транспорт   
558
20
Наверное нет ни одного взрослого человека в нашей стране, который бы не знал что такое Икарус. Во времена Советского Союза, эти венгерские автобусы колесили на городских, а также междугородних маршрутах практически во всех регионах огромной страны. О том почему СССР при наличии собственной автобусной промышленности импортировал Икарусы, и в каком количестве я расскажу в этой статье.
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Метки: авто   автобус   автомир   автомобили   икарус   общественный транспорт   
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8  комментариев
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70
Трубадур 43 минуты назад
Любимое место в городских жёлтых Икарусах.....
Или на задней площадке, слева от двери - маленький такой квадратик отгороженный поручнями.....

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8k
MUZSER 17 минут назад
А кто помнит заветную кнопку под бампером что бы открыть двери без ключа? Баловались в своё время(но не хулиганили
).
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16k
Maks Es Полчаса назад
Отличные автобусы были. Вся юность прошла в них, в нашем городе в основном Икарусы ходили и Лазы.
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41k
Элек Мек Полчаса назад
Три года отработал на Икарусе,по пробегу и комфорту отечественные Лиазы и Лазы обставлял в десятки раз,а если вспомнить какое в те времена было дизельное топливо,он ещё и терпеливый.Единственное что было отвратительное на Икарусе это АКПП, они были Советского производства и постоянно ломались .Во времена СССР Икарус иномарка.
У меня от этой машины только хорошие воспоминания.
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13k
куджо 39 минут назад
Клёвый автобус был. Потом к нам в город привезли бэкшные гармошки от Мерседес, тут то и вявился глобальный провал в комфорте.. Тем не менее, Икарус форева как и Магирус
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