«Рельсы-улица-омнибус»: каким был автобус, способный ездить по железной дороге

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В начале пятидесятых годов Управление государственной железной дороги ФРГ (Deutsche Bundesbahn) заказывает очень необычное транспортное средство. Автобус, способный передвигаться по рельсам.
На первый взгляд ничего странного здесь нет. Железные дороги в разных странах часто переделывают для своих нужд автомобильный транспорт, ставя его на стальные колёса, начиная от легковушек (на фото – Ford Model T) заканчивая грузовиками.
Этот случай был особый. Автобус-вагон должен был перестраиваться с дорожного хода на железнодорожный буквально за несколько минут, без необходимости пассажирам покидать салон. Он даже назывался соответствующе - Schienen-Straßen-Omnibus что в переводе «рельсы-улица-омнибус», сокращенно Schi-Stra-Bus.
Процесс перестроения был примерно таким – автобус заезжал на платформу станции, на встроенных гидростойках поднимался поначалу передок, под который подкатывалась специальная двухосная тележка. После её установки аналогичный процесс проводился в задней части. Дальнейший путь он продолжал по железнодорожной колее.
Специальные посадочные кронштейны с опорными подшипниками находятся в переднем и заднем свесе вагона, в них входят оси тележек. После этого оставалось подключить воздушные магистрали тормозов и можно было ехать. На всё про всё уходило не более 10 минут.
Тележки безмоторные, вагон едет за счет опирающихся на рельсы колёс заднего моста. Передние колёса приподняты и с полотном не контактируют.
Schi-Stra-Bus имел двери с обоих бортов, пневматическую систему рабочего тормоза, экстренный тормоз стоп-кран, и всё остальное оборудование свойственное автомотрисам.
В движение всё это великолепие приводилось дизельным мотором Deutz мощностью 120 л.с. Механическая пятиступенчатая коробка передач, максимальная скорость на рельсах – 118 км/час, на дороге около восьмидесяти. Салон рассчитан на 43 посадочных места.
В движение всё это великолепие приводилось дизельным мотором Deutz мощностью 120 л.с. Механическая пятиступенчатая коробка передач, максимальная скорость на рельсах – 118 км/час, на дороге около восьмидесяти. Салон рассчитан на 43 посадочных места.
Производился Schi-Stra-Bus на заводе компании Nordwestdeutscher Fahrzeugbau. Данные о количестве собранных машин рознятся, от 49 до 54 единиц. В любом случае это немного, поэтому их смело можно считать самыми редкими автобусами мира. По большей части они ездили по обычным дорогам, в железнодорожном варианте работали всего 15 штук.
Использовались они на маршрутах с небольшим пассажиропотоком и сложными, особенно зимой, условиями, где запуск полноценных поездов был экономически невыгоден.
До наших дней уцелела одна машина, она в идеальном виде, на ходу, находится в музее Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum. По обрывочным сведениям есть еще одна, но в гораздо худшем состоянии.
До наших дней уцелела одна машина, она в идеальном виде, на ходу, находится в музее Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum. По обрывочным сведениям есть еще одна, но в гораздо худшем состоянии.
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