«Рельсы-улица-омнибус»: каким был автобус, способный ездить по железной дороге

Использовались они на маршрутах с небольшим пассажиропотоком и сложными, особенно зимой, условиями, где запуск полноценных поездов был экономически невыгоден.



До наших дней уцелела одна машина, она в идеальном виде, на ходу, находится в музее Stiftung Eisenbahnmuseum Bochum. По обрывочным сведениям есть еще одна, но в гораздо худшем состоянии.