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«Рельсы-улица-омнибус»: каким был автобус, способный ездить по железной дороге

«Рельсы-улица-омнибус»: каким был автобус, способный ездить по железной дороге (10 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 08:49
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автобус   автомир   автомобили   необычный автобус   
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В начале пятидесятых годов Управление государственной железной дороги ФРГ (Deutsche Bundesbahn) заказывает очень необычное транспортное средство. Автобус, способный передвигаться по рельсам.

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Метки: авто   автобус   автомир   автомобили   необычный автобус   
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