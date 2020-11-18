Междугородний автобус Ikarus-250.59 "Аполлон": в нашу гавань заходили корабли

Наш сегодняшний герой — междугородний лайнер, "очкарик" Ikarus-250.59. Именно такие "Икарусы" стали самыми массовыми 250, поступая на предприятия всего СССР в течение 80-х годов. Именно это исполнение, кстати, и имело то самое имя собственное — "Аполлон", или "Apollo", которым обделили других собратьев по модели и марке.
В лучшем ракурсе!
В какой-то мере автобус побывал у себя на родине. В своей первой жизни, с осени 1988 года, этот Икарус трудился на Ставрополье — в ведомственном санатории "Кисловодск", что находится в — сюрприз! — городе Кисловодске. Исторически это санаторий чекистов — в наши дни он принадлежит ФСБ России, а в те годы — соответственно, их предшественникам — КГБ. Впрочем, ведомственная принадлежность вовсе не обязала его к какой-либо исключительности: машина совершенно обычная для своего года постройки.
''Очки'' на фарах Икарусов — это всего лишь солнцезащитные козырьки из кабины советских автобусов. Нужны они были не только для стиля, но и для того, чтобы не расколотить дефицитные фары летящими камнями
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Интерьер выдаёт возраст некоторой изношенностью — но автобус сохранён практически в первоначальной комплектации, чем могут похвастать не только лишь все
В санаториях Кавминвод автобусы работают непыльно и понемногу: обычно на них возят отдыхающих на водопой и на экскурсии по Кавказу, а также используют машины для трансфера кефирников к вокзалам. Пробеги у них небольшие, снабжение — обыкновенно щедрое, да и в южном климате техника не склонна болеть так сильно, как в других регионах. Интересно, что госномеров автобус в этой жизни так и не менял — так и доездил до самой продажи "в Советах".
Если присмотреться, на корме читаются следы первоначального госномера: 6600 ССП
К 2010 году Икарус отходил своё на курорте: санаторию выделили новую машину, а старую выставили на продажу. Новым владельцем "Аполлона" стал частник из Владикавказа. Он же снабдил Икарус незатейливым тюнингом советского образца, да незначительно доработал её для своего удобства. В основном в Осетии Ikarus трудился по всевозможным заказам — но в мёртвый сезон, когда заявок было мало, хозяин запускал эту машину и на работу по межгороду. Так прошло ещё десять лет.
К 2010 году Икарус отходил своё на курорте: санаторию выделили новую машину, а старую выставили на продажу. Новым владельцем "Аполлона" стал частник из Владикавказа. Он же снабдил Икарус незатейливым тюнингом советского образца, да незначительно дора
Рулевая ось заменена на так называемую ''дисковую'', с евроступицей — это сделано, чтобы отказаться от сборных колёс на клиньях, мало кому удобных. С такими осями Икарусы поставлялись на другие рынки
В начале этого года машина вдруг появилась на досках объявлений, причём за вполне приятную цену. Но сейчас спрос на такие Икарусы невелик: эксплуатировать их непросто, работа для них закончилась даже на московских стройках, а коллекционеров на все сохранившиеся старые автобусы у нас в стране по-прежнему как-то не хватает. Машина показались нам вполне достойными внимания.
А вот окрашенная в серебрянку решётка — это уже нечто другое, не из того гроссбуха советского тюнинга для Икарусов
Тем более, что через некоторое время нам поступил запрос от друзей друзей из Питера: мол, люди ищут хороший мягкий Икарус — что посоветуешь? Сходу переслал пост про Владикавказ — и механизм закрутился.
Правда, всё оказалось не так просто. Дважды сделка была под угрозой срыва: сначала продавец просто пропал на добрый месяц, перестав отвечать на звонки; потом, когда его нашли по другому каналу, через цепочку "шести рукопожатий" — оказалось, что нашёлся ещё один покупатель, который якобы забирает машину в Старый Оскол (там и вправду есть один маньяк своего дела, скупающий идеальные мягкие Икарусы, и ставящий их на заказы).
Правда, всё оказалось не так просто. Дважды сделка была под угрозой срыва: сначала продавец просто пропал на добрый месяц, перестав отвечать на звонки; потом, когда его нашли по другому каналу, через цепочку "шести рукопожатий" — оказалось, что нашёлся ещё один покупатель, который якобы забирает машину в Старый Оскол (там и вправду есть один маньяк своего дела, скупающий идеальные мягкие Икарусы, и ставящий их на заказы).
Можно приметить, что часть окон — с заводской тонировкой. Они стоят от более позднего 250, .95 или .93
А вот в этом ракурсе заметно, что машина не совсем в музейном состоянии, и требует некоторой косметики. Впрочем, и продавали её за вполне вменяемые деньги
Не знаю, каким чудом — но отъезд в Белгородскую область у Икаруса отменился, и 250-й всё-таки достался питерцам. Ребята перегнали Аполлона из Владикавказа в Ставрополь и уехали домой, работать; приобретение же оставили в 26 регионе на непродолжительную передержку. В день отъезда я смог с ними встретиться, и посмотреть на очередного пристроенного в добрые руки своими глазами.
Дефлекторы принудительной вентиляции в багажных полках. Воздух для них захватывают четыре ''черпака'' на крыше
Сложный прикол, понятный только тем, чьё детство и юность прошли в качестве пассажира Икаруса
"Аполлон" 250.59 для машины массовой оснащался особенно богато. Помимо салона с мягкими креслами — что полагалось и моделям попроще — он был оборудован системой принудительной вентиляции с обдувом через полки, а вместо заднего ряда кресел в нём стояли холодильник и шкаф для одежды. Стёкла некоторых мягких "Икарусов" тонировались с завода; прозрачными они становились уже по мере замены разбитых при эксплуатации — или наоборот, как здесь, приобретались от менее удачливых доноров.
На месте ''Камчатки'' — штатный холодильник и полка для одежды, полагавшаяся ''богатым'' версиям мягких Икарусов
Говорят, оригинальный холодильник работает, но в деле его пока не испытывали — к автобусу есть, так сказать, и другие вопросы по электрической части. Кстати, артефакт из серии ''хрен достанешь'' отдельно от машины
В самом конце 80-х эту модель модернизировали, заменив серией 250.95 с аналогичным фаршем — и добавив "упрощённую" версию 250.93 с задним рядом сидений и без холодильника. А после распада СССР всем как-то стало не до новых междугородних лайнеров, хоть и из дружественной страны; поставки 250-х пересохли, словно ручеёк, да и "младшую" модель 256 смогли позволить себе очень немногие — сколь-нибудь массово их покупал в основном Газпром, да всевозможные непростые Siloviki.
В добрый путь!
Счастливые обладатели этого автобуса же, забрав его с передержки в Ставрополе, затеяли путешествие: они поехали не самой прямой дорогой домой, а сначала прокатились по черноморским курортам, откуда шумной компанией и погнали на север. Икарус с успехом добрался до цели, ни разу не чихнув; теперь же он ждёт очереди, когда специалисты RetroBus вернут его в лучший вид. Так что всё у него будет хорошо!
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