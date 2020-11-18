Междугородний автобус Ikarus-250.59 "Аполлон": в нашу гавань заходили корабли

Тем более, что через некоторое время нам поступил запрос от друзей друзей из Питера: мол, люди ищут хороший мягкий Икарус — что посоветуешь? Сходу переслал пост про Владикавказ — и механизм закрутился.



Правда, всё оказалось не так просто. Дважды сделка была под угрозой срыва: сначала продавец просто пропал на добрый месяц, перестав отвечать на звонки; потом, когда его нашли по другому каналу, через цепочку "шести рукопожатий" — оказалось, что нашёлся ещё один покупатель, который якобы забирает машину в Старый Оскол (там и вправду есть один маньяк своего дела, скупающий идеальные мягкие Икарусы, и ставящий их на заказы).