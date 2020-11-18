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Междугородний автобус Ikarus-250.59 "Аполлон": в нашу гавань заходили корабли

Междугородний автобус Ikarus-250.59 "Аполлон": в нашу гавань заходили корабли (18 фото)

Автор:
18 ноября 2020 10:15
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автобус   автомир   икарус   общественный транспорт   ретро техника   
609
18
Наш сегодняшний герой — междугородний лайнер, "очкарик" Ikarus-250.59. Именно такие "Икарусы" стали самыми массовыми 250, поступая на предприятия всего СССР в течение 80-х годов. Именно это исполнение, кстати, и имело то самое имя собственное — "Аполлон", или "Apollo", которым обделили других собратьев по модели и марке.
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Метки: авто   автобус   автомир   икарус   общественный транспорт   ретро техника   
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1  комментарий
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925
Шурман 3 часа назад
Знаю где 2 таких стоят в Латвии , в одном мотора уже нет второй с мотором но не находу , но в отличном состоянии . Рядом с ними еще штук 10 рафиков ну и по мелочи 66тые и тд . По поводу продажи не знаю но могу дать линки кому позвонить спросить , талсинкий край .
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