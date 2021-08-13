Скромный снаружи, шикарный внутри: каким был автобус саудовского принца

1719
7
Сегодняшняя публикация посвящена автобусу Neoplan Jetliner, только совсем непростому. «Джетлайнеры» довольно известны и распространены, их и сейчас можно встретить в бодром здравии, но наш герой – один из самых шикарных представителей, редчайшая версия, построенная в количестве четырёх единиц.
Если такой будет стоять на парковке у ближайшего магазина, большинство из нас пройдет мимо, лишь кинув на него мимолётный взгляд. Самое главное – внутри.
×
Напоминает гостиничный номер класса люкс, только на колёсах. Сделан по заказу Саудовской Аравии, для обслуживания саудовского принца во время его зарубежных поездок. Две машины на постоянной основе находились в США и Австралии, еще две в Европе, в основном во Франции и Британии, но при необходимости могли ездить и в другие европейские страны.
Назвать этот автобус полноценным домом на колёсах нельзя, всё же основное его назначение – трансфер высокопоставленной особы из аэропорта в отель, к местам встреч и переговоров. Впрочем, встречи небольшим составом можно проводить прямо в автобусе, все необходимое для этого здесь есть.
Внутри имеется туалет, небольшая кухня с холодильником, бар, видеомагнитофон и музыкальный центр. Микроклимат обеспечивают два кондиционера, есть водонагреватель, в общем всё что необходимо, что бы принц не испытывал каких-либо неудобств в дороге.
Самый просторный отсек – салон в шикарной отделке из натурального дерева с креслами из кожи и велюра. Продумано всё до самых мелочей, даже ящик с определенным уровнем влажности для хранения сигар предусмотрен. А внешне – обычный скромный автобус, не привлекающий к себе никакого внимания. Именно так, как хотели заказчики, афишировать автобусы, по понятным причинам, они не хотели.
Нынешняя судьба этих шикарных Неопланов неизвестна. Тот что находился в США вроде был выкуплен то ли киностудией, то ли звукозаписывающей компанией. Куда подевались три остальных неизвестно даже в теории. Возможно стоят где-то, пылятся на свалках в саудовской пустыне, по соседству с заброшенными роллс-ройсами, феррари и прочими мерседесами.
Источник:
Ссылки по теме:
- Редкий ретро-кемпер Laverda Paguro, созданный на базе Citroen Acadiane
- Раритетный аэродинамичный кемпер Vixen TD 21
- В нем есть даже ванна: автодом в викторианском стиле, сделанный из старого грузовика
- Владелец автодома застрял на горной дороге и неделю ждал помощи, ночуя на улице
- Причудливый и необычный автодом Heku Car Camp на базе Opel Kadett
25
Понравилось25
Новости партнёров
Вот автобус для реальных пацанов: