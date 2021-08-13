Скромный снаружи, шикарный внутри: каким был автобус саудовского принца

Напоминает гостиничный номер класса люкс, только на колёсах. Сделан по заказу Саудовской Аравии, для обслуживания саудовского принца во время его зарубежных поездок. Две машины на постоянной основе находились в США и Австралии, еще две в Европе, в основном во Франции и Британии, но при необходимости могли ездить и в другие европейские страны.