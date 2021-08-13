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Скромный снаружи, шикарный внутри: каким был автобус саудовского принца

Скромный снаружи, шикарный внутри: каким был автобус саудовского принца (7 фото)

Автор:
13 августа 2021 10:35
Сообщество : Автомир
Метки: Neoplan   авто   автобус   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   офис на колесах   
1719
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Сегодняшняя публикация посвящена автобусу Neoplan Jetliner, только совсем непростому. «Джетлайнеры» довольно известны и распространены, их и сейчас можно встретить в бодром здравии, но наш герой – один из самых шикарных представителей, редчайшая версия, построенная в количестве четырёх единиц.
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Метки: Neoplan   авто   автобус   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   офис на колесах   
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3  комментария
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10k
K7OO 2 часа назад
Это для какого-то саудовского принца эконом-класса, там этих принцев, что донов Педро в Бразилии.
Вот автобус для реальных пацанов:
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5k
М С 22 минуты назад
Выглядит колхозно, ппц.
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13k
aalexey3 2 часа назад
Ящик для хранения сигар, всё-таки наверное с определенным уровнем вЛажности.
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