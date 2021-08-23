Гардероб, санузел и буфет: самые комфортабельные автобусы СССР

В начале 1969 года, специально для участия на французской автобусной выставке был создан автобус Украина-69. По технической части он практически полностью соответствовал модели 1967 года, а вот кузов был спроектирован заново. Дизайн новой машины выглядел менее авангардно, хотя и унаследовал некоторые яркие черты предшественника в виде заостренной передней облицовки, и кормы с обратным скосом. При этом разработчики отказались от не слишком практичных стекол на скатах крыши. Взамен внедрив вентиляционную установку с индивидуальным для каждого пассажира подводом свежего воздуха. Кроме того впервые в серии, на автобусе применялась автоматическая двустворчатая передняя дверь. На ЛАЗ Укрина-69 имелся гардероб, буфет и холодильник. Для большего простора пассажиров, шаг посадочных мест вырос до 1 метра, в результате чего автобус вмещал только 28 пассажиров.