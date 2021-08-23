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Гардероб, санузел и буфет: самые комфортабельные автобусы СССР

Гардероб, санузел и буфет: самые комфортабельные автобусы СССР (13 фото)

Автор:
23 августа 2021 08:47
Сообщество : Автомир
Метки: ЛАЗ   авто   автобус   автомир   автомобили   
394
13
К началу 1960-х Львовский автобусный завод представлял собой динамично развивающееся предприятие с молодым и очень амбиционным конструкторским коллективом. Помимо базовой городской модели ЛАЗ-695, завод освоил выпуск междугороднего ЛАЗ-697. Однако мало кому известно, что параллельно с этим на заводе велась разработка еще уникальных автобусов «повышенной комфортности», под общим названием ЛАЗ «Украина».
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Метки: ЛАЗ   авто   автобус   автомир   автомобили   
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1  комментарий
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Совранский 2 часа назад
Жаль, искренне жаль, что до своего 75-летия завод не протянет(((
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