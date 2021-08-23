Гардероб, санузел и буфет: самые комфортабельные автобусы СССР

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К началу 1960-х Львовский автобусный завод представлял собой динамично развивающееся предприятие с молодым и очень амбиционным конструкторским коллективом. Помимо базовой городской модели ЛАЗ-695, завод освоил выпуск междугороднего ЛАЗ-697. Однако мало кому известно, что параллельно с этим на заводе велась разработка еще уникальных автобусов «повышенной комфортности», под общим названием ЛАЗ «Украина».
Украина-1
Первый автобус серии — Украина-1 построили в июле 1961 года. Он представлял собой туристический 36-местный автобус с оригинальным кузовом с несущим основанием. Машина выделялась округлыми формами, огромной площадью остекления и четырехфарной головной оптикой.
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В движении автобус Украина-1 можно увидеть в фильме «Королева бензоколонки»
В техническом плане Украина-1 получился не менее продвинутым. Он получил комфортабельную пневмоподвеску с телескопическими амортизаторами, гидроусилитель руля и тормозов, пневматический привод коробки передач и новейший 8-цилиндровый двигатель ЗИЛ-130. В пару к мотору определили пятиступенчатую синхронизированную КП. В такой конфигурации 7-тонный автобус с легкостью разгонялся до 90 км/ч. Комфорт пассажиров обеспечивали кресла с высокими спинками и комбинированная с отопителем вентиляционная установка.
Украина-2
В октябре того же года был создан второй экспериментальный автобус Украина-2. Он получил удлиненный на 20 см по базе кузов и облегченную пластиковую переднюю облицовку с дополнительной верхней фарой. Кроме того конструкторы значительно перекомпоновали салон. Общее количество мест снизили до 28, добавили гардероб, санузел и буфет. По технической части ЛАЗ Украина-1 и 2 были идентичны.
Украина-67
Спустя пять лет в 1966 году, во Львове построили еще один экспериментальный автобус — Ураина-67, общей пассажировместимостью 42 человека. Он получил удлиненную до 5495 мм колесную базу и новый авангардного вида дизайн. Автобус выделялся застроенной в нижней части передней облицовкой и совершенно фантастической кормой. Она имела смелый изгиб в средней части, двусоставное заднее стекло и небольшой «козырек» на крыше. Стройную картину довершали небольшие воздухозаборники, элегантно вписанные в обратный скос задней стойки.
По основным компонентам ЛАЗ Украина-67 был унифицирован с серийным ЛАЗ-699А. В задней части машины располагался 180-сильный двигатель ЗИЛ-375. С ним в паре работала пятиступенчатая синхронизированная коробка передач. Подвеска передняя пневматическая, независимая, двухрычажная. Задняя зависимая, также пневматическая. Руль с гидроусилителем, тормоза двухконтурные с пневмоприводом.
Салон повышенной комфортности, в окончательном варианте имел 37 посадочных мест. Пять сидений демонтировали для установки гардероба, буфета и умывальника. В таком виде автобус отправился на автобусную выставку во Францию, где завоевал несколько престижных наград.
Салон повышенной комфортности, в окончательном варианте имел 37 посадочных мест. Пять сидений демонтировали для установки гардероба, буфета и умывальника. В таком виде автобус отправился на автобусную выставку во Францию, где завоевал несколько престижных наград.
Украина-69
В начале 1969 года, специально для участия на французской автобусной выставке был создан автобус Украина-69. По технической части он практически полностью соответствовал модели 1967 года, а вот кузов был спроектирован заново. Дизайн новой машины выглядел менее авангардно, хотя и унаследовал некоторые яркие черты предшественника в виде заостренной передней облицовки, и кормы с обратным скосом. При этом разработчики отказались от не слишком практичных стекол на скатах крыши. Взамен внедрив вентиляционную установку с индивидуальным для каждого пассажира подводом свежего воздуха. Кроме того впервые в серии, на автобусе применялась автоматическая двустворчатая передняя дверь. На ЛАЗ Укрина-69 имелся гардероб, буфет и холодильник. Для большего простора пассажиров, шаг посадочных мест вырос до 1 метра, в результате чего автобус вмещал только 28 пассажиров.
Украина-71
Новый сверхкомфортный автобус Львовского автозавода собранный в 1971 году имел наиболее скромный в серии дизайн. Он был построен на базе опытного ЛАЗ-699Н, который находился в активной разработке с 1969 года. Автобус оборудовали двигателем ЗИЛ-375 мощностью 180 л.с., пятиступенчатой МКПП с синхронизаторами, пневмоподвеской и двухконтурной тормозной системой. Комфорт 36 пассажиров обеспечивали посадочные места с регулируемыми креслами, индивидуальным подводом воздуха и освещением. Кроме того на ЛАЗ Украина-71 имелся гардероб, буфет, санузел, два телевизора и магнитофон.
Украина-73
Последний автобус в серии Украина на ЛАЗе собрали в 1973 году. Новая машина стала дальнейшим развитием модели 1971 года, и в техническом плане мало от нее отличалась. Автобус по-прежнему оборудовался бензиновым двигателем ЗИЛ-375, хотя имелись планы по установке ярославского дизеля. Характерной внешней особенностью стал «горб» увеличенного в высоту салона, проявившийся в районе передней двери. При этом она вновь стала автоматической, как и на автобусе Украина-69.
Новый львовский «суперлюкс» стал самым крупным автобусом в этой экспериментальной серии. Его колесная база составляла 6390 мм, а длина едва не дотянула до 12 метров (11940 мм). Общая пассажировместимость достигла 36 человек. Традиционно к их услугам были представлены сиденья улучшенной комфортности, гардероб, санузел и буфет. Кроме того впервые в серии автобус оборудовался кондиционером.
Новый львовский «суперлюкс» стал самым крупным автобусом в этой экспериментальной серии. Его колесная база составляла 6390 мм, а длина едва не дотянула до 12 метров (11940 мм). Общая пассажировместимость достигла 36 человек. Традиционно к их услугам были представлены сиденья улучшенной комфортности, гардероб, санузел и буфет. Кроме того впервые в серии автобус оборудовался кондиционером.
Все автобусы серии Украина выпускались в единичных экземплярах. Львовский автозавод так и не нашел ресурсов, чтобы запустить хотя бы одну модель повышенной комфортности в серийное производство. Однако завод междугородние автобусы выпускал, правда малыми сериями. На долгие годы в СССР основным автобусом дальнего сообщения стал венгерский Икарус. Но это уже совсем другая история.
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Метки: ЛАЗ авто автобус автомир автомобили
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