ЗАЗ «Перспектива»: единственный сохранившийся переднеприводный прототип восстановили

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Сохранившийся в единственном экземпляре раритетный автомобиль ЗАЗ «Перспектива» отреставрировали и представили музее «Машины времени» в Днепре.
ЗАЗ-1102 «Перспектива» был создан в 1976 году для замены «Запорожца». В свое время он был действительно продвинутым – передний привод, а двигатель располагался спереди поперечно. В Запорожье во время разработки смотрели на Audi 50, Renault 16 и Ford Fiesta.
«Перспектива» достигает 3,7 метра в длину, 1,54 метра в ширину и 1,47 метра в высоту, а его масса – всего 700 кг. В конструкции использованы детали от ВАЗ-2101.
Всего выпустили всего три прототипа. Интересно, что именно у этого автомобиля двигатель Renault и КПП Audi, хотя для серийной модели готовили новый мелитопольский мотор.
Автомобиль был готов к производству, но советские чиновники его не разрешили. Мол, машина слишком инновационная, поэтому делайте и дальше «Запорожцы».
Тем не менее, на ЗАЗе продолжили разработку переднеприводного автомобиля, результатом чего стала «Таврия», сохранившая индекс ЗАЗ-1102. Но производить ее начали аж на 12 лет позже.
Все прототипы ЗАЗ «Перспектива» приказали утилизировать, однако одну машину выкупил и спас заводской испытывал Иван Кошкин.
Сейчас ему 90 и он решил продать автомобиль в музей. Автомобиль в музее решили отреставрировать и показать широкой публике.
Источник:
АНТИФИШКИ
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