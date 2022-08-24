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ЗАЗ «Перспектива»: единственный сохранившийся переднеприводный прототип восстановили

ЗАЗ «Перспектива»: единственный сохранившийся переднеприводный прототип восстановили

Автор:
24 августа 2022 09:41
Сообщество : Автомир
Метки: #авто   ЗАЗ   Запорожец   автомир   автомобили   прототип   ретро авто   таврия   
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Сохранившийся в единственном экземпляре раритетный автомобиль ЗАЗ «Перспектива» отреставрировали и представили музее «Машины времени» в Днепре.

Источник:

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Метки: #авто   ЗАЗ   Запорожец   автомир   автомобили   прототип   ретро авто   таврия   
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3  комментария
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ChePaev 15 минут назад
Недолго дизайнеры умом скрипели, просто распилили ровно пополам ВАЗ Пятерку и к его передней половине приколхозили свою.
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