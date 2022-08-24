ЗАЗ «Перспектива»: единственный сохранившийся переднеприводный прототип восстановили

ЗАЗ-1102 «Перспектива» был создан в 1976 году для замены «Запорожца». В свое время он был действительно продвинутым – передний привод, а двигатель располагался спереди поперечно. В Запорожье во время разработки смотрели на Audi 50, Renault 16 и Ford Fiesta.