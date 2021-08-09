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Советские эксперименты: вездеходы на пневмокатках

Советские эксперименты: вездеходы на пневмокатках (8 фото)

Автор:
09 августа 2021 11:35
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   вездеход   прототип   разработки   
623
8
В 1956 году на вооружение армии США поступил крайне своеобразного вида вездеход, а точнее универсальная транспортная платформа — Teracruzer. В творении фирмы Four Wheel Drive Auto, в качестве движителя использовались восемь пневматических катков, сгруппированных по четыре в двух балансирных тележках. Появление столь необычной техники вызвало живой интерес среди наших ученых и конструкторов, и в конце 50-х в СССР начались эксперименты с высокоэластичными движителями.
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Метки: авто   автомир   автомобили   вездеход   прототип   разработки   
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−37
Андрей 2 часа назад
Сейчас "ШЕРПы" очень популярны
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18
Thomsen Час назад
Помимо МВТУ перспективный движитель испытывался и специалистами СКБ ЗИЛ. (ц)

В 1959-ом ещё НАМИ построил своего 044Э с двигателем ЗиС-121 и катками шириной/диаметром 1м.

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