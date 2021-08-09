Советские эксперименты: вездеходы на пневмокатках

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В 1956 году на вооружение армии США поступил крайне своеобразного вида вездеход, а точнее универсальная транспортная платформа — Teracruzer. В творении фирмы Four Wheel Drive Auto, в качестве движителя использовались восемь пневматических катков, сгруппированных по четыре в двух балансирных тележках. Появление столь необычной техники вызвало живой интерес среди наших ученых и конструкторов, и в конце 50-х в СССР начались эксперименты с высокоэластичными движителями.
Пневмокаток («роллигон») представлял собой нейлонокордую, многослойную (2-4 слоя) бочкообразную пневматическую шину с внутренним давлением (0,105-0,35 кг/см2). Пневмокатки отличались весьма низким удельным давлением на грунт, повышенной эластичностью и значительным прогибом при рабочих нагрузках.
Впервые пневмокаток был предложен американским изобретателем Биллом Олби в 1951 году. В США «роллигоны» наделали немало шума, а все благодаря рекламной компании в ходе которой вездеходы оборудованные пневмокатками переезжали через людей. Как водится перспективная разработка не осталась без внимания как американских, так и советских военных.
Впервые пневмокаток был предложен американским изобретателем Биллом Олби в 1951 году. В США «роллигоны» наделали немало шума, а все благодаря рекламной компании в ходе которой вездеходы оборудованные пневмокатками переезжали через людей. Как водится перспективная разработка не осталась без внимания как американских, так и советских военных.
Пневмокаток
Первый вездеход с пневмокатковым движителем в СССР был построен в 1958 году силами сотрудников МВТУ им. Баумана. Машину практически полностью построили на основе компонентов ГАЗ-69. От него позаимствовали двигатель, коробку передач, раздаточную коробку, главные передачи и элементы облицовки кузова. Рама также пришлась от 69-го, но была основательно переделана. Пневмокатки, получившие обозначение И-220, изготовили специалисты НИИ Шинной промышленности. Все катки имели индивидуальный цепной привод.
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МВТУ-2 в «трехкатковом» исполнении
Машина (МВТУ-2) имела крайне фантасмагоричный внешний вид. Позади открытой двухместной кабины располагался мотор, накрытый штатным капотом ГАЗ-69. МВТУ-2 испытывали в трех и четырехкатковом исполнении. Испытания МВТУ-2 показали, что очень низкое удельное давление на грунт обеспечивает машине отличную проходимость по слабонесущим грунтам, заболоченной местности, песку, снегу и т.д. Однако на дорогах с твердым покрытием «роллигоны» показали себя не с лучшей стороны. Они были склонны к быстрому износу, а также демонстрировали излишнее сопротивление качению. Тем не менее на этом эксперименты с пневмокатками в СССР не завершились.
МВТУ-2 в «четырехкатковом» исполнении
Помимо МВТУ перспективный движитель испытывался и специалистами СКБ ЗИЛ. В 1964 году они создали опытный полноприводный вездеход — ЗИЛ-132С. В основе машины лежало укороченное шасси ЗИЛ-157К. Его покрывала трехместная кабина от ЗИЛ-164 и оригинальная бортовая платформа. Движитель ЗИЛ-132С состоял из четырех пневматических катков И-245 шириной 1 метр. Эти пневмокатки также были разработаны в НИИ Шинной промышленности, но в отличие от И-220 выдерживали вчетверо большую нагрузку. ЗИЛ-132С как таковой подвески не имел, передний мост жестко фиксировался к раме, а поворот осуществлялся управляемым задним мостом. Тормоза пневматические, имелись только на передней оси.
ЗИЛ-132С
Испытания ЗИЛ-132С закончились неудачно. Вездеход посредственно управлялся, а его радиус поворота достигал 8 метров. В результате проект закрыли, а прототип уничтожили.
НАМИ-094 (ЭТ-8)
Кульминацией советской пневмокатковой программы стал вездеход ЭТ-8 разработанный специалистами НАМИ в 1963 году. По своему внешнему виду он практически полностью повторял американский FWD Teracruzer. Ходовая часть была представлена двумя балансирными тележками, каждая из которых включала в себя по четыре пневмокатка шириной 1,2 м. Привод полный, осуществлялся с помощью шестеренчатых гитар вмонтированных в колесные балансиры. НАМИ-094 получил три самоблокирующихся дифференциала: два межбортовых и один межтележечный. 180-сильный бензиновый двигатель позаимствовали у Урал-375, трансмиссией поделился МАЗ-501. Задняя тележка жестко крепилась к раме, а передняя монтировалось через опорно-поворотное устройство с гидроцилиндрами.
В передней части вездехода находилась четырехдверная кабина от артиллерийского тягача АТС-С. Сразу за ней располагалась цельнометаллическая бортовая платформа. Грузоподъемность ЭТ-8 составляла 8 т. При этом собственная масса транспортера превышала 12 тонн.
На испытаниях НАМИ-094 проявил себя как великолепный вездеход. Его уровень проходимости на слабонесущих грунтах был значительно выше любой колесной техники и вплотную приближался к гусеничным машинам. Однако в серию НАМИ-094 так и не пошел. Машина оказалась слишком дорогой и тяжелой, и в таком виде советских военных не заинтересовала.
На испытаниях НАМИ-094 проявил себя как великолепный вездеход. Его уровень проходимости на слабонесущих грунтах был значительно выше любой колесной техники и вплотную приближался к гусеничным машинам. Однако в серию НАМИ-094 так и не пошел. Машина оказалась слишком дорогой и тяжелой, и в таком виде советских военных не заинтересовала.
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Метки: авто автомир автомобили вездеход прототип разработки
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