Советские эксперименты: вездеходы на пневмокатках

Машина (МВТУ-2) имела крайне фантасмагоричный внешний вид. Позади открытой двухместной кабины располагался мотор, накрытый штатным капотом ГАЗ-69. МВТУ-2 испытывали в трех и четырехкатковом исполнении. Испытания МВТУ-2 показали, что очень низкое удельное давление на грунт обеспечивает машине отличную проходимость по слабонесущим грунтам, заболоченной местности, песку, снегу и т.д. Однако на дорогах с твердым покрытием «роллигоны» показали себя не с лучшей стороны. Они были склонны к быстрому износу, а также демонстрировали излишнее сопротивление качению. Тем не менее на этом эксперименты с пневмокатками в СССР не завершились.