Горе-дрифтеры из южных республик едва не пробили стену торгового центра в Новосибирске

Вечером в понедельник двое водителей на автомобилях Hyundai Solaris устроили на парковке у ТЦ «Лента» дрифт-шоу, которое закончилось нелепой аварией. Один из водителей не справился с управлением и влетел в хэтчбек Toyota Vitz, который от удара впечатался в стену, серьезно ее повредив.

Выбежавшая владелица «Тойоты», которая оказалась сотрудницей супермаркета, не стеснялась в выражениях и называла мигрантов «вонючими обезьянами». Все-таки нервная у них работа...