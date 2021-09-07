Горе-дрифтеры из южных республик едва не пробили стену торгового центра в Новосибирске

Приезжие выслушали столько толерантных пожеланий от очевидцев!
Вечером в понедельник двое водителей на автомобилях Hyundai Solaris устроили на парковке у ТЦ «Лента» дрифт-шоу, которое закончилось нелепой аварией. Один из водителей не справился с управлением и влетел в хэтчбек Toyota Vitz, который от удара впечатался в стену, серьезно ее повредив.
Выбежавшая владелица «Тойоты», которая оказалась сотрудницей супермаркета, не стеснялась в выражениях и называла мигрантов «вонючими обезьянами». Все-таки нервная у них работа...
Во второй части ролика можно увидеть, что от аварии пострадало и какое-то количество товара в молочном отделе
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Инцидент произошел на Гусинобродском шоссе. К сожалению, неизвестно, какое наказание ожидает "дорогих" гостей.
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выплата компенсаций, штрафы с лишухой и домой навсегда, родину от талибов охранять