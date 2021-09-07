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Горе-дрифтеры из южных республик едва не пробили стену торгового центра в Новосибирске

Горе-дрифтеры из южных республик едва не пробили стену торгового центра в Новосибирске (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 12:12
Сообщество : Аварии
Метки: Новосибирск   авария   видео   дрифт   мигранты   стена   супермаркет   
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Приезжие выслушали столько толерантных пожеланий от очевидцев!

Вечером в понедельник двое водителей на автомобилях Hyundai Solaris устроили на парковке у ТЦ «Лента» дрифт-шоу, которое закончилось нелепой аварией. Один из водителей не справился с управлением и влетел в хэтчбек Toyota Vitz, который от удара впечатался в стену, серьезно ее повредив.


Выбежавшая владелица «Тойоты», которая оказалась сотрудницей супермаркета, не стеснялась в выражениях и называла мигрантов «вонючими обезьянами». Все-таки нервная у них работа...

Инцидент произошел на Гусинобродском шоссе. К сожалению, неизвестно, какое наказание ожидает "дорогих" гостей.

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Метки: Новосибирск   авария   видео   дрифт   мигранты   стена   супермаркет   
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25  комментариев
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6k
GrblFF Час назад
Какой блин может быть дрифт на переднем приводе.
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3k
Юрий Злой 2 минуты назад
для данной категории водил, нужно чтобы интеллект авто был выше чем у водителя, могли бы купить теслу, но осел тоже подойдет
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769
Александр Любимов 18 минут назад
На ишаках им дрифтить надо,и лучше у себя на родине.
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3k
Палыч 19 минут назад
обезьяны еще ишаками то управлять не научились, а уже в машину садятся... уе.баны
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53
Flexx U 19 минут назад
Какая замечательная реклама возможностей водителей Яндекс такси))))
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36k
Олег 21 минуту назад
За такой "дрифт" около торговых центров и на оживленных улицах нужно возбуждать уголовное дело по статье "покушение на убийство общеопасным способом"
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13k
aalexey3 47 минут назад
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634
робт 49 минут назад
х*уясе "ничего страшного", тачке фактически 3.14зда полная, только в утиль
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12k
uutb 56 минут назад
Простите, а, что дрифтеры из "южных республик" делают в Новосибирске?
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7k
кот базилий Час назад
Обезьяны в аул прятаться сбегут - и конец истории.
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355
антискакуас Час назад
вонючие офцеёпы??? ословоды???
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5k
Александр Зотов Час назад
К сожалению, неизвестно, какое наказание ожидает "дорогих" гостей.
------
выплата компенсаций, штрафы с лишухой и домой навсегда, родину от талибов охранять
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8k
antonium Час назад
Ну вот реально дегенераты. Ну должен быть же немного хоть мозг, а не только инстинкты, ты же вроде как человек?
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58k
Нанук Паналык Час назад
По телевизору видел что в европах житья от обизян нету,а тут вроде не европа а россиюшка наша ...Или опять там в телевизоре напутали что-то?
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1k
Руслан Новак Час назад
В рабство обезьянок лет на пяток. И обязательно демонстрация его работы в свободном доступе. Пускай другие смотрят.
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9k
Атеист Час назад
какое наказание? - депортация! и всю его семью и не пускать больше.
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49
Abeille133 2 часа назад
да ничё им не будет. денег у них нет, совести нет. быстренько соберет пожитки и умчит дрифтовать дальше в другой город РФ.
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