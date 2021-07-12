В Южно-Сахалинске на проезжую часть уронили танк

Боевая машина упала на башню после неудачного поворота седельного тягача. По предварительным данным, причиной падения стала неправильная погрузка танка. При повороте тягача прицеп с техникой наклонился, и танк рухнул на землю. По счастью, легковая машина успела проскочить перед падением техники. Никто из людей при этом не пострадал.