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В Южно-Сахалинске на проезжую часть уронили танк

В Южно-Сахалинске на проезжую часть уронили танк (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 09:46
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   дтп   танк   техника   южно-сахалинск   
649
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Боевая машина упала с седельного тягача при повороте. Кажется, кому-то из бойцов сегодня очень не повезло.

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Метки: авария   видео   дтп   танк   техника   южно-сахалинск   
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5  комментариев
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604
сеньор Леонсио 39 минут назад
Ну всё,сейчас эти фотки на миротворце появятся,как доказательства украинской перемоги на Донбасе!
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10k
кира Минуту назад
Его просто выбросили.
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28k
Fat Lynx 17 минут назад
Кото-то получит пи-з-ды
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20k
Андрей Иванов Полчаса назад
У феи заказали потрахаться
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