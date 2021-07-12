В Южно-Сахалинске на проезжую часть уронили танк

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Боевая машина упала с седельного тягача при повороте. Кажется, кому-то из бойцов сегодня очень не повезло.
Необычное ДТП произошло сегодня в Южно-Сахалинске. Посреди федеральной трассы военные потеряли танк.
Боевая машина упала на башню после неудачного поворота седельного тягача. По предварительным данным, причиной падения стала неправильная погрузка танка. При повороте тягача прицеп с техникой наклонился, и танк рухнул на землю. По счастью, легковая машина успела проскочить перед падением техники. Никто из людей при этом не пострадал.
Как сообщает местное издание Sakhakin.info , ДТП произошло на улице Фархутдинова, в районе одной из бензозаправок. Уточняется, что техника "двигалась со стороны Анивы и поворачивала на улицу Фархутдинова."
А пока местные жители снимают на камеру необычное ДТП и устраивают рядом с танком настоящие фотосессии.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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