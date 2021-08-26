В Иркутской области нетрезвый водитель устроил гонки с полицейскими и врезался в столб

Нарушителем оказался 56-летний местный житель. Проведенная процедура освидетельствования подтвердила наличие в его организме алкоголя, превышающего допустимую норму более чем в 7 раз. В отношении правонарушителя составлены административные протоколы за управление автомашиной в состоянии опьянения и за невыполнение требований об остановке транспортного средства. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.

2021-08-26T12:37:17+03:00