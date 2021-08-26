В Иркутской области нетрезвый водитель устроил гонки с полицейскими и врезался в столб

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В дежурную часть по Ангарскому городскому округу поступило сообщение о том, что в районе кладбища водитель чёрного Subaru Forester совершает опасные манёвры и находится в состоянии опьянения. Остановить автомобиль нарушителя инспекторам ГИБДД сразу не удалось, водитель нажал на педаль газа и попытался скрыться.
Уходя от погони, нарушитель нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации. Вскоре, лихач не справился с управлением, вылетел с дороги и задел бетонный столб.
«Вину свою признаю. Я был не прав!»
Нарушителем оказался 56-летний местный житель. Проведенная процедура освидетельствования подтвердила наличие в его организме алкоголя, превышающего допустимую норму более чем в 7 раз.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы за управление автомашиной в состоянии опьянения и за невыполнение требований об остановке транспортного средства. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы за управление автомашиной в состоянии опьянения и за невыполнение требований об остановке транспортного средства. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.
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