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В Иркутской области нетрезвый водитель устроил гонки с полицейскими и врезался в столб

В Иркутской области нетрезвый водитель устроил гонки с полицейскими и врезался в столб (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 12:37
Сообщество : Аварии
Метки: Subaru   Погоня   аварии   авто   видео   гибдд   дтп   преследование   пьяный за рулем   
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В дежурную часть по Ангарскому городскому округу поступило сообщение о том, что в районе кладбища водитель чёрного Subaru Forester совершает опасные манёвры и находится в состоянии опьянения. Остановить автомобиль нарушителя инспекторам ГИБДД сразу не удалось, водитель нажал на педаль газа и попытался скрыться.

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Метки: Subaru   Погоня   аварии   авто   видео   гибдд   дтп   преследование   пьяный за рулем   
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4  комментария
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2k
ProstoBoBka 16 минут назад
Вот не понимаю таких людей... Выпил, сиди дома! Нет [мат], придурков на приключения тянет. Хорошо хоть сам в дерево улетел и никого больше не зацепил...
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913
Дрочер Полоумный 22 минуты назад
Вот я не понял сейчас, они же обычно после погони вылетают как угорелые и начинают водилу п.и.з.д.и.т.ь (в этом случае по делу). А этот стоит такой довольный у машины и "я не прав"
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36k
Олег Час назад
Зачем задавать дурные вопросы сколько употреблял и чего? Видно итак что мужик в говно.
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5k
Sanar 2 часа назад
Зачем уехал с кладбища, лучше бы там и остался, через полтора года снова на дорогах страны, а может и гораздо меньше.
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