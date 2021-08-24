Очень редкий спорткар Lancia Stratos 1975 года выпуска отправляется на аукцион

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На аукцион выставят редкий 46-летний спорткар Lancia Stratos HF Stradale. За пять лет производства было собрано менее 500 экземпляров этой модели, и сегодня цены за этот автомобиль шокируют.
Калифорнийский онлайн-аукцион Stratas Auctions пустит с молотка интереснейший для коллекционеров лот — Lancia Stratos HF Stradale. Автомобиль был выпущен в 1975 году и пребывает в идеальном состоянии — как внешнем, так и техническом.
На фоне других экземпляров Stratos этот примечателен оригинальной силовой установкой (номера двигателя и коробки передач соответствуют номеру шасси), а также оригинальным цветом Azzurro. Кроме того, у машины скромный пробег — чуть более 30 тысяч километров, а ещё имеется полный набор сопроводительной документации.
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Модель Stratos HF выпускалась с 1973 по 1978 год. За это время было собрано 492 экземпляра, большая часть которых ушла в гонки. Итальянский спорткар стал одной из первых машин, которые изначально создавались для ралли — и там модель добилась внушительных успехов, выиграв мировое первенство 1974, 1975 и 1976 годов.
В основе Lancia Stratos HF лежит стальной монокок с подрамниками, к которым крепятся стеклопластиковые панели кузова, нарисованного известным итальянским дизайнером Марчелло Гандини. Двигатель Ferrari Dino V6 объёмом 2,4 литра располагается за спинами пассажиров. В гоночной спецификации его мощность могла достигать 320 лошадиных сил, но в дорожной версии Stradale он развивает лишь 190 сил при 7000 оборотов в минуту. Благодаря скромной снаряжённой массе в 980 килограммов Stratos Stradale набирает 100 километров за 6,8 секунды, а максимальная скорость спорткара достигает 232 километров в час.
Поскольку выставленный на торги автомобиль пребывает в образцовом состоянии, Stratas Auctions рассчитывает выручить за него 500–550 тысяч долларов (36,7–40,4 миллиона рублей). Торги пройдут в онлайн-формате с 8 по 24 сентября.
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