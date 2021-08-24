Очень редкий спорткар Lancia Stratos 1975 года выпуска отправляется на аукцион

Модель Stratos HF выпускалась с 1973 по 1978 год. За это время было собрано 492 экземпляра, большая часть которых ушла в гонки. Итальянский спорткар стал одной из первых машин, которые изначально создавались для ралли — и там модель добилась внушительных успехов, выиграв мировое первенство 1974, 1975 и 1976 годов.