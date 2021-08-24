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Очень редкий спорткар Lancia Stratos 1975 года выпуска отправляется на аукцион

Очень редкий спорткар Lancia Stratos 1975 года выпуска отправляется на аукцион (33 фото)

Автор:
24 августа 2021 13:36
Сообщество : Автомир
Метки: Lancia   Lancia Stratos   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
159
33
На аукцион выставят редкий 46-летний спорткар Lancia Stratos HF Stradale. За пять лет производства было собрано менее 500 экземпляров этой модели, и сегодня цены за этот автомобиль шокируют.
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Метки: Lancia   Lancia Stratos   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
Уникальный автомобиль!
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4k
Hugo_RnD 45 минут назад
где там идеальное состояние?! Хотя, может, имеется ввиду, что в сравнении с другими из серии, а так - в ногах водителя ржавчина, видно, что кузов недавно красили, причём, плохо маскировали - под днищем на некоторые детали краска попала, да и сцепление как-то не на 30ткм выглядит потёртым :-)
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