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«Мистер Бин» продает свою Lancia Delta Integrale дешевле, чем вы думаете

«Мистер Бин» продает свою Lancia Delta Integrale дешевле, чем вы думаете

Автор:
27 января 2023 09:37
Сообщество : Автомир
Метки: Lancia   Роуэн Аткинсон   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   ралли   
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Этот Lancia Delta HF Integrale Evo II выставлен на продажу непосредственно из частной коллекции Роуэна Аткинсона, автогонщика, коллекционера автомобилей и иногда актера, известного своими ролями в фильмах про «Мистера Бина».

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Метки: Lancia   Роуэн Аткинсон   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   ралли   
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5  комментариев
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
А почему руль-то слева?
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1k
Lexx 17 минут назад
Она так же закрывается?
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