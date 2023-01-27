«Мистер Бин» продает свою Lancia Delta Integrale дешевле, чем вы думаете

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Этот Lancia Delta HF Integrale Evo II выставлен на продажу непосредственно из частной коллекции Роуэна Аткинсона, автогонщика, коллекционера автомобилей и иногда актера, известного своими ролями в фильмах про «Мистера Бина».
Актёр Роуэн Аткинсон выставит на торги свою Lancia Delta HF Integrale Evo II. Продажей автомобиля займётся аукционный дом Silverstone, торги состоятся 25 февраля. Учитывая состояние культового хэтчбека и персону его нынешнего владельца, продавцы рассчитывают выручить за автомобиль до 75 тысяч фунтов (92,2 тысячи долларов).
Знаменитый актёр владеет культовой Lancia Delta относительно недолго: он купил её в мае 2021 года. Машиной Роуэн Аткинсон почти не пользовался, добавив к её пробегу менее 3 тысяч километров (сейчас на одометре хэтчбека меньше 90 тысяч). Утверждается, что именно этот экземпляр был выбран Аткинсоном за редкий цвет кузова Lord Blue.
Автомобиль выпустили в 1993 году, и первоначально он был предназначен для японского покупателя, однако в 2011‑м его вывезли в Великобританию. В оснащение модели входят руль Momo и спортивные кресла Recaro, а также колёсные диски диаметром 16 дюймов.
Evo II в 1993 году оказалась последней версией культовой Lancia Delta Integrale. Основным её отличием стал доработанный двухлитровый двигатель, который за счёт модернизированной системы наддува развивал 215 л.с.
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