«Мистер Бин» продает свою Lancia Delta Integrale дешевле, чем вы думаете

Знаменитый актёр владеет культовой Lancia Delta относительно недолго: он купил её в мае 2021 года. Машиной Роуэн Аткинсон почти не пользовался, добавив к её пробегу менее 3 тысяч километров (сейчас на одометре хэтчбека меньше 90 тысяч). Утверждается, что именно этот экземпляр был выбран Аткинсоном за редкий цвет кузова Lord Blue.