Lamborghini Diablo VT последнего года выпуска в симпатичном цвете Monterey Blue

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Lamborghini Diablo VT 6.0 2001 года выпуска появился на рынке подержанных автомобилей. Этот суперкар обладает всеми качествами будущей классики.
Этот конкретный Diablo VT 6.0 в цвете Monterey Blue был приобретен продавцом в дилерском центре в 2016 году. Он имеет 19 000 миль (около 30 500 км) на одометре и продается через Bring a Trailer.
Версия VT 6.0 была последней у Diablo, и все его внешние панели кузова, за исключением крыши и дверей, сделаны из углеродного волокна. Спорткар стоит на уникальных моноблочных колесах из магниевого сплава OZ, передние шины 235/35ZR18 и задние шины 335/30ZR18. Он также оснащен огромными 365-миллиметровыми передними тормозными дисками и 335-миллиметровыми задними. Тормоза были обслужены в декабре 2020 года вместе с новыми шлангами.
В салоне автомобиля кремовая кожаная обивка ковшеобразных сидений, дверных панелей и приборной панели. Некоторые элементы выполнены из углеродного волокна. Владелец оснастил суперкар новой звуковой системой с головным устройством Sony.
Сердцем суперкара является 6,0-литровый атмосферный V12 мощностью 543 л. с. Этот двигатель соединен с пятиступенчатой механической коробкой передач, передающей мощность на все четыре колеса благодаря муфте и двум дифференциалам повышенного трения.
Когда автомобиль был выпущен, он стоил 274 900 долларов. Ставка за этот экземпляр уже достигла 250 000 долларов, а до аукциона осталось 6 дней, и, похоже, эта цифра поднимется.
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Для примера МАЗ современный частично тоже диабло