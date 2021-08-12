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Lamborghini Diablo VT последнего года выпуска в симпатичном цвете Monterey Blue

Lamborghini Diablo VT последнего года выпуска в симпатичном цвете Monterey Blue (12 фото + 3 видео)

Автор:
12 августа 2021 10:36
Сообщество : Автомир
Метки: Diablo   Lamborghini   Lamborghini Diablo   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Lamborghini Diablo VT 6.0 2001 года выпуска появился на рынке подержанных автомобилей. Этот суперкар обладает всеми качествами будущей классики.

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Метки: Diablo   Lamborghini   Lamborghini Diablo   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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6  комментариев
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3k
Слава Андреев 3 часа назад
звук мотора просто бомба. а на кочках как ведро с болтами гремит)))))
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1k
Дмитрий Носов 4 минуты назад
Относительно недавно узнал, что многие автобусы и грузовики используют такую же заднюю оптику как и ламбо)
Для примера МАЗ современный частично тоже диабло
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
все коллекционеры дорогих авто с фишек взбодрились
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RedBull

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