Lamborghini Diablo VT последнего года выпуска в симпатичном цвете Monterey Blue

Версия VT 6.0 была последней у Diablo, и все его внешние панели кузова, за исключением крыши и дверей, сделаны из углеродного волокна. Спорткар стоит на уникальных моноблочных колесах из магниевого сплава OZ, передние шины 235/35ZR18 и задние шины 335/30ZR18. Он также оснащен огромными 365-миллиметровыми передними тормозными дисками и 335-миллиметровыми задними. Тормоза были обслужены в декабре 2020 года вместе с новыми шлангами.