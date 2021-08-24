Водитель строительной спецтехники протаранил задним ходом легковушку и скрылся с места ДТП

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В Тюмени машинист фронтального погрузчика задним ходом протаранил электрический автомобиль Nissan Leaf и уехал, даже не обратив внимания на то, что на место ДТП уже прибыл аварийный комиссар.
Присутствует ненормативная лексика!
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Складывается впечатление, что водитель Nissan сам очень хотел этого ДТП, или считал, что он на танке. А скорее всего решил, что не барское это дело сигналить или пытаться избежать ДТП... Он же на электрическом автомобиле... а тут какой-то вонючий дизель
Короче, виноваты оба.
PS То что водила фронтального погрузчика уехал с места ДТП, это для него очень плохо кончится... лишится прав.
Рега не пойму. Сначала держал дистанцию, а как трактор встал, зачем-то подъехал к нему. Сам себя лишил вариантов.