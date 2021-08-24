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Водитель строительной спецтехники протаранил задним ходом легковушку и скрылся с места ДТП

Водитель строительной спецтехники протаранил задним ходом легковушку и скрылся с места ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 12:42
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   скрылся с места дтп   спецтехника   трактор   
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В Тюмени машинист фронтального погрузчика задним ходом протаранил электрический автомобиль Nissan Leaf и уехал, даже не обратив внимания на то, что на место ДТП уже прибыл аварийный комиссар.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   скрылся с места дтп   спецтехника   трактор   
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15  комментариев
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22k
Юрьевич 2 часа назад
Формально виноват водила фронтального погрузчика. Но, водила Nissan сам под него встал в мёртвую зону, водитель фронтального погрузчика его просто не видел. Кроме того, водитель Nissan не предпринял никаких действий чтобы избежать ДТП, чем нарушил п. 10.1, он мог подать звуковой сигнал или отъехать задним ходом, время у него было, фронтальный погрузчик двигался очень медленно.
Складывается впечатление, что водитель Nissan сам очень хотел этого ДТП, или считал, что он на танке. А скорее всего решил, что не барское это дело сигналить или пытаться избежать ДТП... Он же на электрическом автомобиле... а тут какой-то вонючий дизель


Короче, виноваты оба.

PS То что водила фронтального погрузчика уехал с места ДТП, это для него очень плохо кончится... лишится прав.
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2k
boom 10 минут назад
Ножками этого идиота надо было догнать, дать люлей,и отобрать ключи, пока он кого-нибудь ещё не переехал
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42
Сергей Викторович Полчаса назад
мертвая зона, он просто не заметил, он низкого роста... На дворе 21 век - стоимость 2-3 камер и монитора -копейки по сравнению со стоимость погрузчика, да и сравнению с причиненным ущербом... Хотя, о чем говорить, если у него не все световые приборы работают.
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27k
Slonyash Полчаса назад
Надо было вязать бухого дедка, дальше поедет, еще кого-нибудь задавит.
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9k
Valiko Час назад
На десептиконе водила угашеный - окружающий мир воспринимает частично и неадекватно.
Рега не пойму. Сначала держал дистанцию, а как трактор встал, зачем-то подъехал к нему. Сам себя лишил вариантов.
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30
Andrey Час назад
тракторист скорее под мухой был ! хотя рег конечно красавец,зачем вплотную подезжать к такой технике ?
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21k
Inter 2 часа назад
у этой спецтехники ни стопы, ни фонари заднего хода не работают!
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28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Вы зачем на своем Белазе раздавили этот несчастный Запорожец? "Говориль табе оно мащина, а ты ведро, ведро.."
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98
svarog19692007 2 часа назад
Присмотритесь внимательно ! В кадре прекрасно виден водитель почти по грудь ! Если бы он посмотрел назад , 100% увидел бы автомобиль стоящий сзади !
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