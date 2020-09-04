29 августа, на 84-м километре трассы «Иртыш» водитель черного внедорожника вышел на обгон и спровоцировал серьезную аварию. Lada Granta вылетелеа на встречную полосу и столкнулась с Ford Focus.
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Маруся Евдокимова, опубликовавшая видео аварии, ищет свидетелей происшествия:
"Ищу очевидцев / свидетелей ДТП с видео регистратором 29.08.2020 в 15:50 на автодороге Иртыш 84км. Трасса Челябинск - Омск. Скрылся на Ренж Ровере черном, он цепанул Гранту, при обгоне".
"Ищу очевидцев / свидетелей ДТП с видео регистратором 29.08.2020 в 15:50 на автодороге Иртыш 84км. Трасса Челябинск - Омск. Скрылся на Ренж Ровере черном, он цепанул Гранту, при обгоне".
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P.S. Типичная ошибка при таких ситуациях съехав на обочину сразу же пытаться вернуться на свою полосу, почти всегда машину выбрасывает на встречу.