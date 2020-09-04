FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3585 постов • 427 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Водитель "Гранты" избегал столкновения и вылетел на встречную полосу

Авария дня. Водитель "Гранты" избегал столкновения и вылетел на встречную полосу (4 фото + 2 видео)

Автор:
04 сентября 2020 13:23
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   скрылся с места дтп   
847
4
2
29 августа, на 84-м километре трассы «Иртыш» водитель черного внедорожника вышел на обгон и спровоцировал серьезную аварию. Lada Granta вылетелеа на встречную полосу и столкнулась с Ford Focus.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   скрылся с места дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
765
Шурман 23 часа назад
Если разобрать это видео то там все к успеху шли .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
693
Стас 8 часов назад
А что толку искать?! касания не было на видео, и даже если найдут его , выпишут штраф и отпустят, а виновным все равно будет признан водитель гранты.
P.S. Типичная ошибка при таких ситуациях съехав на обочину сразу же пытаться вернуться на свою полосу, почти всегда машину выбрасывает на встречу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
393
vasily.asd12 22 часа назад
Скупой платит. Был бы нормальний регик, никого искать не надо было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От фрилансера до арт-директора От фрилансера до арт-директора Авария дня. Нашкодил и бежать Авария дня. Нашкодил и бежать Авария дня. В Красноярске водитель BMW разбил три машины и уехал Авария дня. В Красноярске водитель BMW разбил три машины и уехал Авария дня. Водитель устроил серьезное ДТП в Липецке и сбежал Авария дня. Водитель устроил серьезное ДТП в Липецке и сбежал Авария дня. В Краснодаре водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся Авария дня. В Краснодаре водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся Авария дня. В Ульяновске пенсионер сбил беременную женщину и попытался скрыться Авария дня. В Ульяновске пенсионер сбил беременную женщину и попытался скрыться
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1668150



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что это за штука: самые странные находки
0
44
Что это за штука: самые странные находки
Закулисье голливудской классики
3
15
Закулисье голливудской классики
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пэрис Хилтон, Ума Турман, Ванесса Паради — звезды, чьи изъяны стали их "фишкой"
0
13
Пэрис Хилтон, Ума Турман, Ванесса Паради — звезды, чьи изъяны стали их "фишкой"
NASA делится захватывающим 10 - летним замедленным видео Солнца
1
9
NASA делится захватывающим 10 - летним замедленным видео Солнца
От фрилансера до арт-директора
От фрилансера до арт-директора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
24

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#дтп#дети#разное#автоприкол#комментарии#подборка#СССР
#прикол#факты#авария#история#картинки#фотографии#германия#настроение#позитив#сша
#фото#животные#кино#навальный#природа#авто авария#забавно#общество#соцсети#фильмы

На что жалуетесь?

Вернуться