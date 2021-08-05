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Несознательная велосипедистка и быстрый мотоциклист из Казахстана

Несознательная велосипедистка и быстрый мотоциклист из Казахстана (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   
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В Семее 28-летний мотоциклист сбил 27-летнюю велосипедистку, которая переезжала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Оба участника ДТП не получили серьезных травм.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   
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6  комментариев
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63k
Viktor 2 часа назад
Жалко не видно спидометра этого лётчика!
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10k
ЕвгенийДончак 40 минут назад
Тут жалко только владельца автомобиля, в которого фарш влетел...
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3k
Димка Смола/67 46 минут назад
Бл..ть ОСЕЛ !!! Ну кто в городе так летает ??? У нас в Смоленске был случай когда вот такой дятел сестру свою сбил на смерть та с вечерины шла и скрылся бросив байк не поняв даже что это сестра, только потом уже когда осознал повесился. ДАУНЫ ВСЕ ТЕ КТО ТАК ЛЕТАЮТ В ГОРОДЕ!!!
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6k
КОСТЯН 58 минут назад
встретились 2 дебила!!!!!!!
Один гонит как ошпаренный а другая едет как по тротуару
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10k
Александр Час назад
Мотоцикл попал на крупные денежки.
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1k
Карандаш 2,0 2 часа назад
Похоже на велосипедистку и ремонт повесят.
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