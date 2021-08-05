Несознательная велосипедистка и быстрый мотоциклист из Казахстана

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В Семее 28-летний мотоциклист сбил 27-летнюю велосипедистку, которая переезжала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Оба участника ДТП не получили серьезных травм.
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Метки: Велосипедист аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист
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