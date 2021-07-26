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В Сарове на улице Силкина 19-летний мотоциклист на большой скорости столкнулся с кроссовером Mitsubishi. В результате столкновения мотоциклист скончался на месте.
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Погибшего мотоциклиста неоднократно останавливали сотрудники ГИБДД, его мотоцикл попадал на штрафстоянку.
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А кого хрена они закрывают номера, закрашивают краской, а сами летают... При перестроение эти снаряды вылетают из-за авто, хоть обсмотрись в зеркало.