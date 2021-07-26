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Авария дня. Молодой мотоциклист разбился в Нижегородской области

Авария дня. Молодой мотоциклист разбился в Нижегородской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 июля 2021 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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В Сарове на улице Силкина 19-летний мотоциклист на большой скорости столкнулся с кроссовером Mitsubishi. В результате столкновения мотоциклист скончался на месте.
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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12  комментариев
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13k
Booka1a 3 часа назад
"Молодой мотоциклист"... а хрусты разве бывают старыми?
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10k
ЕвгенийДончак Полчаса назад
Надеюсь, что водитель автомобиля не пострадал.
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18k
С.В. 2 часа назад
до конца взлетной полосы оставалось несколько метров, апостол Павел попросил всех пристегнуть ремни.
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2k
ProstoBoBka 2 часа назад
Я вот чего понять не могу. на Варшавском ш. информационные щиты, смотрите по зеркалам, спасите жизнь мотоциклисту. На Таганской площади листовки раздают мотоциклисты, чтобы по зеркалам смотрели.

А кого хрена они закрывают номера, закрашивают краской, а сами летают... При перестроение эти снаряды вылетают из-за авто, хоть обсмотрись в зеркало.
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763
Kruma 2 часа назад
минус 1 до№!;еб главное, что никого не убил. Надеюсь авто застраховано и водителю ничего не прилетит из-за этого ебл.. . .на
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1k
Lovels Travel 3 часа назад
На такой скорости на пешеходном переходе мог людей поубивать.
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72
Владимир 3 часа назад
Это ЖЖЖжжжж, не спроста!!!...
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7k
Tamdima 3 часа назад
Ну как можно оценить скорость этого метеорита!!!?? Глянул, нет никого и через 0,3 сек он размазался о крыло!
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2k
V2.Smirnov 3 часа назад
Опять автомобилиста завиноватят за то, что "не уступил" и "не убедился", или же уже, наконец, ВС принял какое решение против этих летунов?
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