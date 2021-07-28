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Авария дня. Смертельное столкновение мотоцикла с самосвалом в Подмосковье

Авария дня. Смертельное столкновение мотоцикла с самосвалом в Подмосковье (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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В Лобне 31-летний мотоциклист столкнулся с самосвалом, водитель которого совершал левый поворот. От полученных травм байкер скончался на месте.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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5k
Ruk 2 часа назад
ну тут и комментировать нечего, долетался
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Заряд бодрости Час назад
слепой водятел
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4k
Борис Карабанов Час назад
Неужели мотоциклисты так и не поняли, что мало обладать приоритетом, но для сохранения своей жизни нужно ездить так, чтобы другие участники движения, во-первых, видели тебя, и, во-вторых, могли среагировать и успеть позволить этим приоритетом тебе воспользоваться. Трудно увернуться от пули.
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3k
Александр 2 часа назад
Не летай!
Улетишь, не соберут врачи!
Не летай!
А лучше правила сиди учи!
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8k
Vacony 2 часа назад
моцик конечно летел, но вина камаза.... и моцик пытался упасть явно что бы проскочить ... но как в фильме не вышло .. жаль
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12k
Konstantin 2 часа назад
Вот из-за таких хрустиков жена категорически против получения мной соответствующих прав.
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49
punduga 2 часа назад
Но на камазе должен же был его видеть, если конечно моц не выскочил из-за останавливвющейся машины которую не видно с этого ракурса, опять же скорость велика
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174
Antonio Serbal punduga Час назад
А чё не на Кразе?
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