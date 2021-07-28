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В Лобне 31-летний мотоциклист столкнулся с самосвалом, водитель которого совершал левый поворот. От полученных травм байкер скончался на месте.
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