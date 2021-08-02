Шестидверный Cadillac Fleetwood: на продажу выставлен очень необычный лимузин

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На одном из автоаукционов появился очень необычный Кадиллак, на который сложно не обратить внимания. На первый взгляд это обычный лимузин, но, если присмотреться – у него три ряда дверей.
Разумеется, это не заводская версия. В 1996 году Cadillac Fleetwood покинул сборочный конвейер в своем обычном кузове седан, а дальше – началось. Машина попала в руки умельцев мастерской CCE Inc. из Огайо, где прибавила в длину и стала восьмиместной.
Кузов был распилен и удлинен, как это обычно делается у лимузинов. Благо, мощная основа позволяет удлинять конструкцию, при этом не сильно снижая её жесткость. Если заглянуть под машину, то можно увидеть места врезки.
Я долго думал, зачем кому-то могла понадобиться такая машина. Ведь салона, которым может похвастаться любой лимузин здесь нет, обычные три ряда сидений. Но в то же время, благодаря дверям на каждый ряд сидений очень легко забираться в салон.
Могу лишь предположить, что машину сделали для какой-то гостиницы или аэропорта, для трансфера делегаций. Такая себе маршрутка класса люкс. Кстати, если у вас есть идеи на этот счет – делитесь в комментариях.
За все свои годы шестидверный Кадиллак проехал около 15 тысяч миль и сохранился очень неплохо. В средней и задней части нет ничего интересного, поэтому сядем за руль этого пепелаца. Пусть и виртуально.
Изначально это был обычный седан, так что большая часть разных вкусностей сосредоточена у водителя, ведь часто за рулем Флитвудов были сами владельцы. Передние сиденья с электрорегулировкой. Есть система климат-контроля, фирменная стереосистема, только CD проигрывателя не вижу, хотя в переключателе режимов он есть.
Круиз-контроль, бортовой компьютер, полный электропакет дверей и зеркал естественно тут тоже есть. Приборная панель – привет из восьмидесятых. Она полностью цифровая, с зеленоватыми люминисцентными индикаторами.
На любителя, конечно, но мне нравится намного больше, чем современные приборки-экраны. Напоследок откроем капот.
Здесь всё как будто новое, приятно посмотреть. Двигатель Chevrolet LT1, базовый представитель второго поколения смолл-блоков Шевроле. Выпускались такие моторы с 1992 по 1997 год всего, до появления третьего поколения. V8, объем 5.7 литров, мощность 260 л.с. Автоматическая коробка передач 4L60E, привод задний, мост неразрезной.
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