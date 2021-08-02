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Шестидверный Cadillac Fleetwood: на продажу выставлен очень необычный лимузин

Шестидверный Cadillac Fleetwood: на продажу выставлен очень необычный лимузин (16 фото + 2 видео)

Автор:
02 августа 2021 09:00
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   Cadillac Fleetwood   Fleetwood   авто   автомир   автомобили   лимузин   
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На одном из автоаукционов появился очень необычный Кадиллак, на который сложно не обратить внимания. На первый взгляд это обычный лимузин, но, если присмотреться – у него три ряда дверей.

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Метки: Cadillac   Cadillac Fleetwood   Fleetwood   авто   автомир   автомобили   лимузин   
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ValdemarNaftulievich 3 часа назад
Элитная маршрутка
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Злобный Члегр 14 минут назад
И кому нужна эта рухлядь?
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