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«Исклключительно по спецзаказу»: самый роскошный Cadillac конца 50-х

«Исклключительно по спецзаказу»: самый роскошный Cadillac конца 50-х (10 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   Cadillac Eldorado   Eldorado   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   
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В середине 1950-х фирма Lincoln вознамерилась создать самый роскошный автомобиль США. Этакий Rolls-Royce, но на американский манер. Затея вылилась в не самый удачный Continental Mark II 1956 года, однако спровоцировала ответные меры от своего главного конкурента. Так появился самый роскошный и самый дорогой автомобиль своего времени - Cadillac Eldorado Brougham.

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Метки: Cadillac   Cadillac Eldorado   Eldorado   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   
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Сергей 2 часа назад
Он великолепен!!
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Лан не урчи

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