«Исклключительно по спецзаказу»: самый роскошный Cadillac конца 50-х

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В середине 1950-х фирма Lincoln вознамерилась создать самый роскошный автомобиль США. Этакий Rolls-Royce, но на американский манер. Затея вылилась в не самый удачный Continental Mark II 1956 года, однако спровоцировала ответные меры от своего главного конкурента. Так появился самый роскошный и самый дорогой автомобиль своего времени - Cadillac Eldorado Brougham.
В 1955 году на традиционной для концерна GM выставке Motorama был представлен авангардного вида концепт-кар под названием Eldorado Brougham. Автомобиль выделялся полированной крышей из нержавеющей стали, «четерехглазой» головной оптикой, гипертрофированными хвостовыми плавниками с хромированной окантовкой и задними дверьми открывающимися против хода движения. При этом кузов не имел средней стойки, многократно тем самым повысив удобство посадки для пассажиров.
Публика приняла концептуальный Eldorado с восторгом. Тем не менее оценив низкую, а точнее отрицательную рентабельность проекта, дальше прототипа дела не пошло. Все изменилось после выхода Continental Mark II. Eldorado Brougham достали из закромов и спешно начали готовить к серийному производству.
Собственно иметь в своей гамме еще один роскошный автомобиль для марки Кадиллак особого смысла не имелось. К середине 50-х компания и так предлагала своим клиентам два кабриолета, один четырехдверный седан и даже роскошный лимузин (единственный заводской лимузин в США на тот момент). В общем Cadillac Eldorado Brougham стал автомобилем чисто имиджевым, призванным показать величие марки, ну и поставить конкурентов на место конечно же.
Отсутствие притворной стойки значительно облегчало посадку в салон, что для автомобилей подобного класса было весьма немаловажно
Серийный Eldorado Brougham увидел свет в 1957 году, на год позднее оппонента из стана Линкольн. Год форы позволил конструкторам Кадиллак нафаршировать свою машину самыми передовыми технологиями, которыми только обладал могучий концерн GM на тот момент. Автомобиль оснащался самовыравнивающейся пневматической подвеской, гидроусилителем руля и тормозов, топовым 6-литровым двигателем V8 мощностью 325 л.с. и автоматической 4-диапазонной коробкой передач Hydra-Matic.
Необходимый набор опций и варианты отделки салона заказчик выбирал самостоятельно. Все автомобили изготавливались исключительно по спецзаказу
Комфортные опции впечатляли не меньше. В обязательном порядке устанавливался кондиционер, круиз-контроль, полностью транзисторный радиоприемник фирмы Delco Radio (впервые в американском автопроме) электропривод передних сидений с функцией памяти (тоже доселе нигде не встречался). Электрификации подверглись крышка багажника, замки дверей, боковые окна и даже оконная форточка «ветровичек». Разумеется отделка салона также была на высшем уровне. Покупатель мог выбрать материал обивки и его цвет из 15 вариантов, а список дополнительных аксессуаров мог порадовать любого состоятельного денди. К последним относились духи, портсигар, стильный блокнот, пудреница(!), губная помада(!), магнитные стаканчики и держатель для бумажных носовых платков. Все с фирменным логотипом Cadillac.
Справедливости ради стоит отметить, что продвинутые технологии, как это обычно бывает были не очень надежны. Пневматическая подвеска часто выходила из строя, как и усложненная электрика.
За Cadillac Eldorado Brougham просили просто невероятную цену - 13 тысяч долларов (200 тысяч по современному курсу). Для сравнения Cadillac серии 62 стоил - 4600$, Buick Riviera - 2200$, а за Lincol Continental Mark II просили 10 тысяч. В космос стоимость Eldorado Brougham загнали не только вышеперечисленные «навороты», но и ручная сборка кузова, что происходила на фабрике братьев Фишеров - Fisher Body Division.
Как бы то ни было своей основной цели фирма Cadillac добилась. Eldorado Brougham полностью затмил своего конкурента. Продажи Линкольн Континенталь в 1957 году рухнули вдвое, после чего модель ушла с рынка. В новом 1958 году Cadillac Eldorado Brougham остался в гордом одиночестве на вершине американских автомобилей высшего класса. Его продолжали выпускать до конца года, причем себе в убыток, в среднем теряя по 3 тысячи долларов с каждой машины. Всего было выпущено 704 экземпляра, пока на смену не пришел Eldorado Brougham второго поколения. Еще более редкий, роскошный и дорогой. Но о нем в следующий раз.
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