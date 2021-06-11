«Исклключительно по спецзаказу»: самый роскошный Cadillac конца 50-х

Как бы то ни было своей основной цели фирма Cadillac добилась. Eldorado Brougham полностью затмил своего конкурента. Продажи Линкольн Континенталь в 1957 году рухнули вдвое, после чего модель ушла с рынка. В новом 1958 году Cadillac Eldorado Brougham остался в гордом одиночестве на вершине американских автомобилей высшего класса. Его продолжали выпускать до конца года, причем себе в убыток, в среднем теряя по 3 тысячи долларов с каждой машины. Всего было выпущено 704 экземпляра, пока на смену не пришел Eldorado Brougham второго поколения. Еще более редкий, роскошный и дорогой. Но о нем в следующий раз.