«Мастер-класс»: неудачная буксировка автомобиля Росгвардии

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В Барнауле во время буксировки служебной машины трос намотался на колесо и, по всей видимости, оборвал тормозной шланг. Водителю пришлось останавливать автомобиль о бордюр.
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Хотя у меня есть сомнения в "трос намотался на колесо и, по всей видимости, оборвал тормозной шланг" - в этом случае на одно/два нажатия педали, тормоза бы отработали и только потом жидкость выдавило полностью.
Не исключено, что тормозов не было изначально.
Но и тот и другой вариант, не в пользу "водителя".