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«Мастер-класс»: неудачная буксировка автомобиля Росгвардии

«Мастер-класс»: неудачная буксировка автомобиля Росгвардии (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 12:42
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   буксир   буксировка   видео   полиция   росгвардия   
952
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В Барнауле во время буксировки служебной машины трос намотался на колесо и, по всей видимости, оборвал тормозной шланг. Водителю пришлось останавливать автомобиль о бордюр.

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Метки: авто   автомир   автомобили   буксир   буксировка   видео   полиция   росгвардия   
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7  комментариев
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38k
dima423 Час назад
без тормозов на эвакуаторе надо перевозить или накрайняк на жесткой сцепке)
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13k
Алексей Полчаса назад
Да начать можно с того, что он понятия не имеет о правилах поведения при буксировке - держать трос в натяжении, притормаживая и ни в коем случае не наезжать на него.

Хотя у меня есть сомнения в "трос намотался на колесо и, по всей видимости, оборвал тормозной шланг" - в этом случае на одно/два нажатия педали, тормоза бы отработали и только потом жидкость выдавило полностью.
Не исключено, что тормозов не было изначально.
Но и тот и другой вариант, не в пользу "водителя".
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21k
Влад 40 минут назад
Я вообще не понял. Ну, допустим, намотало, ну оборвало, и что? А задний контур, а ручник, а движок?
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814
Дрочер Полоумный Час назад
Наложите музыку из Деревни дураков
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Понабирают детей в "гвардию", потом одни проблемы с ними
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