Женщина бросила свой автомобиль на дороге и отправилась за покупками: пожарная машина не смогла проехать

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Парковка вторым рядом - плохая идея. Вы причиняете неудобства тем, кто припарковался на законных основаниях, вы можете получить штраф и, что еще хуже, заблокировать путь другим транспортным средствам - например экстренным. В округе Колумбия, штат Вашингтон автомобилистка бросила на "аварийке" свой красный кабриолет BMW 4-серии и отправилась за покупками.
Пожарная машина застряла в ожидании возможности обойти припаркованный BMW на целую минуту, прежде чем владелица вышла из магазина и убрала свой автомобиль.
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з.ы. ты походу с белорусами попутал, последний раз они были молодцы