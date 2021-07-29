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Женщина бросила свой автомобиль на дороге и отправилась за покупками: пожарная машина не смогла проехать

Женщина бросила свой автомобиль на дороге и отправилась за покупками: пожарная машина не смогла проехать (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: Land Cruiser   Toyota   Toyota Land Cruiser   авто   автомир   автомобили   внедорожник   
907
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Парковка вторым рядом - плохая идея. Вы причиняете неудобства тем, кто припарковался на законных основаниях, вы можете получить штраф и, что еще хуже, заблокировать путь другим транспортным средствам - например экстренным. В округе Колумбия, штат Вашингтон автомобилистка бросила на "аварийке" свой красный кабриолет BMW 4-серии и отправилась за покупками.

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Метки: Land Cruiser   Toyota   Toyota Land Cruiser   авто   автомир   автомобили   внедорожник   
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11  комментариев
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4k
Борис Карабанов Час назад
Ну, она же включила "аварийку"! Она "в домике"! Значит можно встать где угодно, потрендеть по телефону, сходить в магазин и т.д.. Главное - "аварийку" включить, тогда все правила отменяются!
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15k
speaktr-st 12 минут назад
Судя по сракотунделю или черная обезъяна или из клана армяшек-Кардашьян. Хммм. В общем в любом случае - черная обезьяна.
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67k
Пётровыч Полчаса назад
И всё таки смешная решетка у БМВ))
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9k
Александр 46 минут назад
Помню была тут тема, как американцы прижимаются к обочине пропуская скорых и прочих. Какие они там все молодцы
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38k
dima423 Час назад
странно, если меня не обманывает зрение, там можно спокойно проехать было... обычно водители пожарных машин такие профи что с точностью до миллиметра протиснуться могут) ...а так тетку не оправдываю конечно)
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22k
Андрей Час назад
И что?
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