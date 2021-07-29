Женщина бросила свой автомобиль на дороге и отправилась за покупками: пожарная машина не смогла проехать

Парковка вторым рядом - плохая идея. Вы причиняете неудобства тем, кто припарковался на законных основаниях, вы можете получить штраф и, что еще хуже, заблокировать путь другим транспортным средствам - например экстренным. В округе Колумбия, штат Вашингтон автомобилистка бросила на "аварийке" свой красный кабриолет BMW 4-серии и отправилась за покупками.

0 Пожарная машина застряла в ожидании возможности обойти припаркованный BMW на целую минуту, прежде чем владелица вышла из магазина и убрала свой автомобиль.