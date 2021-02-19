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56-летний Toyota Land Cruiser после тщательной реставрации

56-летний Toyota Land Cruiser после тщательной реставрации (23 фото + 2 видео)

Автор:
19 февраля 2021 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: land cruiser   toyota   toyota land cruiser   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   
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На онлайн-аукционе Bring a Trailer продаётся Toyota Land Cruiser FJ40, которая была выпущена в далёком 1965 году. Внедорожник был тщательно отреставрирован в прошлом году.

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Метки: land cruiser   toyota   toyota land cruiser   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   
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4  комментария
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9k
Алексей 2 часа назад
Секарио Пабло Эскобара на таких любили гонять А по данной реставрации вижу,что аморты стоят Бильштайн (немцы) а машина явно не немецкая
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441
Алексей Ключко 9 минут назад
на трассе- как трактор, со своей трехступкой. в говна- жаль, для деревни - денег таких нет.
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28k
LEPA 21 минуту назад
УАЗик нормального человека.
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126
Igory Час назад
Без АНТИКОРА долго не протянет...
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