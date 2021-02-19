56-летний Toyota Land Cruiser после тщательной реставрации

После реставрации внедорожник превратился фактически в новое авто. У него перебрали подвеску и заменили штатный двигатель на “шестерку” объемом 3,9 литра, которая сочетается с 3-ступенчатой МКПП. Также полностью заменена проводка и стекла. Впереди он обзавелся силовым бампером и лебедкой Xbull.