56-летний Toyota Land Cruiser после тщательной реставрации

255
23
2
На онлайн-аукционе Bring a Trailer продаётся Toyota Land Cruiser FJ40, которая была выпущена в далёком 1965 году. Внедорожник был тщательно отреставрирован в прошлом году.
После реставрации внедорожник превратился фактически в новое авто. У него перебрали подвеску и заменили штатный двигатель на “шестерку” объемом 3,9 литра, которая сочетается с 3-ступенчатой МКПП. Также полностью заменена проводка и стекла. Впереди он обзавелся силовым бампером и лебедкой Xbull.
Появились новые хромированные 15-дюймовые диски в шинах BFGoodrich All-Terrain K02, а кузов полностью перекрашен заново. В салоне установлены новые кресла и кондиционер.
Сейчас за этот лот на сайте Bring a Trailer предлагают 29 500 долларов.
Сейчас за этот лот на сайте Bring a Trailer предлагают 29 500 долларов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Старый друг лучше новых двух: кто и зачем восстанавливает старые японские внедорожники
- 69-летний кабриолет Mercedes-Benz, который почти всю жизнь принадлежал одному владельцу
- Печальное зрелище: брошенный в лесу Land Cruiser весь порос мхом
- Icon сотворили чудо и создали новый внедорожник из очень старого Toyota Land Cruiser
- Идеальный рестомод! 36-летний Land Cruiser выглядит круче нового
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...