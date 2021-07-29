FISHKINET
Сообщество Аварии 4629 постов • 470 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
О правилах съезда с перекрестка с круговым движением

О правилах съезда с перекрестка с круговым движением (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 14:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   круговое движение   круговой перекрёсток   
1099
1
1
Типичная ситуация на перекрестке с круговым движением из Тольятти. Водитель фургона ВИС попытался съехать с внутреннего ряда, но получилось неудачно.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   круговое движение   круговой перекрёсток   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
V2.Smirnov 2 часа назад
Это не круг - знака нет. Но на "каблучке" - всё равно идиот с любой стороны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Дмитрий 6 минут назад
Один из любимых моих роликов с практически такой же расстановкой. Степень незамутнённости сознания тётки просто поражает

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
speaktr-st 14 минут назад
Жена сейчас едет на юг из Кирова через Ульяновск, Волгоград и далее в Крым. Говорит, чем южнее, тем отмороженнее вождение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Пётровыч 37 минут назад
Водитель вышел из машины и указывая на себя пальцами сказал, - Во я дебил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Горчилин 55 минут назад
Внутренний ряд на круге- плохое место. Справа машину в зеркалах плохо видно, да и попытка перестроения может закончиться неудачно, если полоса занята. Так можно круги наворачивать..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
banzai7 Час назад
Всегда езжу с предположением, что все вокруг дураки. Но иногда сложно всё предугадать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ProstoBoBka Час назад
Люди перестали обращать внимание на знаки и разметку, забывают ПДД, едут как им удобно. Про ПДД вспоминают, когда им сотрудники ГИБДД при ДТП объясняют, что он нарушил...

Для таких "водиетелей" нужна функция в навигаторах, которая им будет перед кругом напоминать, что съезд с круга осуществляется с крайней правой полосы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Anna 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
ещё и показывает регу, что он дурак ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Нас не догонят? Итоги 5-ого дня Олимпиады Нас не догонят? Итоги 5-ого дня Олимпиады Вчера праздновал, сегодня на больничной койке: в Крыму поезд на переезде протаранил ВАЗ Вчера праздновал, сегодня на больничной койке: в Крыму поезд на переезде протаранил ВАЗ Авария дня. Смертельное столкновение мотоцикла с самосвалом в Подмосковье Авария дня. Смертельное столкновение мотоцикла с самосвалом в Подмосковье Авария дня. Кроссовер въехал в попутный самосвал в Тульской области Авария дня. Кроссовер въехал в попутный самосвал в Тульской области Женщина с велосипедом спровоцировала ДТП в Ивановской области Женщина с велосипедом спровоцировала ДТП в Ивановской области Авария дня. Школьница погибла в результате ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области Авария дня. Школьница погибла в результате ДТП с участием двух автомобилей в Воронежской области
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

336116



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Петербурге "яжемать" выгнала детей-инвалидов с площадки, чтобы те не пугали ее дочь
2
321
В Петербурге "яжемать" выгнала детей-инвалидов с площадки, чтобы те не пугали ее дочь
От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность
2
96
От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лукавый мультфильм от студии Дисней
0
28
Лукавый мультфильм от студии Дисней
"Ты там под чем?": странные танцы Ольги Бузовой случайно попали на видео
0
24
"Ты там под чем?": странные танцы Ольги Бузовой случайно попали на видео
15-летняя звезда ток-шоу Суднишникова беременна вторым ребенком (6 фото)
15-летняя звезда ток-шоу Суднишникова беременна вторым ребенком (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомир#кино#дтп#спорт#олимпиада#фотографии#новости#полиция
#интересно#история#интересное#прикол#животные#Россия#авто аварии#познавательно#шоу бизнес#Toyota
#Юмор#автомобили#подборка#люди#СССР#аварии#ynews#Украина#Москва#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться