О правилах съезда с перекрестка с круговым движением

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Типичная ситуация на перекрестке с круговым движением из Тольятти. Водитель фургона ВИС попытался съехать с внутреннего ряда, но получилось неудачно.
Авторский пост
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Для таких "водиетелей" нужна функция в навигаторах, которая им будет перед кругом напоминать, что съезд с круга осуществляется с крайней правой полосы.