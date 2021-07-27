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Водитель Chevy Silverado пытался произвести впечатление на толпу, но залетел на бордюр и едва не сбил зрителя

Водитель Chevy Silverado пытался произвести впечатление на толпу, но залетел на бордюр и едва не сбил зрителя (1 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
27 июля 2021 14:44
Сообщество : Аварии
Метки: Chevrolet   Chevrolet Silverado   авто   видео   дрифт   дтп   неудача   пикап   
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Не все водители в совершенстве владеют дрифтом, особенно если автомобиль не предназначен для этого. Неудача произошла с водителем Chevrolet Silverado на недавнем автомобильном мероприятии в Новом Орлеане, когда он решил покрутить "пончики".

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Метки: Chevrolet   Chevrolet Silverado   авто   видео   дрифт   дтп   неудача   пикап   
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6  комментариев
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СуньВЧуньХань или просто Волк 2 часа назад
Но впечатление он все же произвел, но не то))
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MAKAPka 21 минуту назад
Понты, понты.. дешёвые ...
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7k
Tamdima Полчаса назад
Стадо дебилов с телефонами налетели, как мухи на говно!
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41k
Элек Мек 47 минут назад
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15k
ЦСКА Час назад
Водитель Chevy Silverado пытался произвести впечатление на толпу, но залетел на бордюр и едва не сбил зрителяПосмотреть
Водитель Chevy Silverado пытался произвести впечатление на толпу, но залетел на бордюр и едва не сбил зрителя
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35k
jonnyD Час назад
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