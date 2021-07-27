Водитель Chevy Silverado пытался произвести впечатление на толпу, но залетел на бордюр и едва не сбил зрителя

Не все водители в совершенстве владеют дрифтом, особенно если автомобиль не предназначен для этого. Неудача произошла с водителем Chevrolet Silverado на недавнем автомобильном мероприятии в Новом Орлеане, когда он решил покрутить "пончики".

0 Источник: Заднюю часть массивного грузовика слишком сильно занесло, и колесо налетело на бордюр. Зритель чудом успел отпрыгнуть.