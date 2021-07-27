Водитель Chevy Silverado пытался произвести впечатление на толпу, но залетел на бордюр и едва не сбил зрителя

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Не все водители в совершенстве владеют дрифтом, особенно если автомобиль не предназначен для этого. Неудача произошла с водителем Chevrolet Silverado на недавнем автомобильном мероприятии в Новом Орлеане, когда он решил покрутить "пончики".
Заднюю часть массивного грузовика слишком сильно занесло, и колесо налетело на бордюр. Зритель чудом успел отпрыгнуть.
В результате просчета водителя, колесо оторвалось после контакта с бордюром с тошнотворным хрустом.
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