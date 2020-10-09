Поезд против Chevrolet Tahoe: водитель не стал дожидаться, пока поднимется шлагбаум

Пересечение железнодорожной ветки при опущенном шлагбауме - одна из самых глупых вещей, которую можно сделать, и тем не менее, это продолжает происходить. На видео из города Сентралия в штате Иллинойсе водитель Chevrolet Tahoe выехал прямо под товарный поезд.
Водитель Chevrolet Tahoe, вероятно, слишком торопился, чтобы подождать, пока проедет поезд. Он устремился через железнодорожные пути, даже не посмотрев на светофор и не убедившись в безопасности маневра.
Однако поезд оказался слишком близко и двигался на полном ходу. Состав буквально снес внедорожник Chevrolet Tahoe с рельс и отбросил на другую сторону. Водитель чудом не пострадал. В последствии он сообщил сотрудникам полиции, что в машине громко играла музыка и предупреждающий сигнал о приближении поезда не был слышен. Поезд же он увидел буквально за секунду до столкновения, но сделать уже ничего не мог.
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Метки: chevrolet авария авто авто авария видео дтп жд переезд переезд
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А, с другой стороны, водитель - негр. А в Америке негров все должны пропускать. Поезд должен был остановиться.
А то что шлагбаум опущен и красные огни мигают это ему тоже музыка помешала увидеть? Или он попутно ещё и порнуху на телефоне смотрел?