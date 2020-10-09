Поезд против Chevrolet Tahoe: водитель не стал дожидаться, пока поднимется шлагбаум

Однако поезд оказался слишком близко и двигался на полном ходу. Состав буквально снес внедорожник Chevrolet Tahoe с рельс и отбросил на другую сторону. Водитель чудом не пострадал. В последствии он сообщил сотрудникам полиции, что в машине громко играла музыка и предупреждающий сигнал о приближении поезда не был слышен. Поезд же он увидел буквально за секунду до столкновения, но сделать уже ничего не мог.