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Поезд против Chevrolet Tahoe: водитель не стал дожидаться, пока поднимется шлагбаум

Поезд против Chevrolet Tahoe: водитель не стал дожидаться, пока поднимется шлагбаум (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 14:55
Сообщество : Аварии
Метки: chevrolet   авария   авто   авто авария   видео   дтп   жд переезд   переезд   
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Пересечение железнодорожной ветки при опущенном шлагбауме - одна из самых глупых вещей, которую можно сделать, и тем не менее, это продолжает происходить. На видео из города Сентралия в штате Иллинойсе водитель Chevrolet Tahoe выехал прямо под товарный поезд.

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Метки: chevrolet   авария   авто   авто авария   видео   дтп   жд переезд   переезд   
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15  комментариев
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1k
Том Сойер 4 часа назад
Поезд против Chevrolet Tahoe: водитель не стал дожидаться, пока поднимется шлагбаум
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29k
russger 13 минут назад
А где взрыв? Боевики всё врут (
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26k
a.fey 16 минут назад
Не пропустил помеху справа.
А, с другой стороны, водитель - негр. А в Америке негров все должны пропускать. Поезд должен был остановиться.
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899
The mask 40 минут назад
Водила - нигро. Тут всё ясно.
Водила - нигро. Тут всё ясно.
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5k
Михаил Абель 48 минут назад
"В последствии он сообщил сотрудникам полиции, что в машине громко играла музыка и предупреждающий сигнал о приближении поезда не был слышен"

А то что шлагбаум опущен и красные огни мигают это ему тоже музыка помешала увидеть? Или он попутно ещё и порнуху на телефоне смотрел?
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796
Медвежья Ферма Час назад
Вот дятел, помеха же справа-надо было уступить.
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42k
SinigamiRuuk Час назад
Обожаю поезда!
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4k
Дмитрий Горчилин 2 часа назад
Водитель загорелый, не проскочил.
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19k
Мерзавец... 2 часа назад
Таки за рулём черножопая обезьяна сидела!
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9k
Денис 2 часа назад
Поезд против Chevrolet Tahoe: водитель не стал дожидаться, пока поднимется шлагбаум
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1k
Rustam Ramazanov 3 часа назад
Дебильные отмазки, водитель считает полицейских полными идиотами? Ладно не услышал (хотя знака глухой за рулём не увидел), но что надо было делать чтобы не увидеть опущенный шлагбаум???
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15k
nobody® Rustam Ramazanov 3 часа назад
Прекрасно видно, как он обруливает, всё он увидел
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
99 процентов видео - плавная остановка состава из 39 вагонов, вероятно, с калийными удобрениями: 33 чистеньких, 6 - грязных или с граффити))
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21k
Dobry vojak Svejk Едондер пуп 14 минут назад
Ты забыл от метить, что 39 колёсных пар тормозили не синхронно, а машинист паровоза в момент столкновения рассматривал 7-й выпуск журнала "Playboy" за 1989 год...
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2k
Maksim Piskunov Dobry vojak Svejk 4 минуты назад
Вы имеете весьма посредственное представление о тормозах грузовых поездов.
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