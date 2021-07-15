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Советские мотоциклы с роторно-поршневыми двигателями

Советские мотоциклы с роторно-поршневыми двигателями (13 фото)

Автор:
15 июля 2021 14:29
Метки: история   мотоцикл   роторно поршневой двигатель   
753
13
В 60-70-х годах прошлого века практически все ведущие авто- и мотопроизводители экспериментировали с роторно-поршневыми моторами, которые, как тогда многим казалось, за счет меньшей массы и высокой удельной мощности могли вытеснить традиционные ДВС.
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Метки: история   мотоцикл   роторно поршневой двигатель   
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Олег 2 часа назад
Роторно-поршневые двигатели не пошли по всему миру. Но конструкция интересней
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