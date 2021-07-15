Советские мотоциклы с роторно-поршневыми двигателями

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В 60-70-х годах прошлого века практически все ведущие авто- и мотопроизводители экспериментировали с роторно-поршневыми моторами, которые, как тогда многим казалось, за счет меньшей массы и высокой удельной мощности могли вытеснить традиционные ДВС.
Сохранившийся до наших дней экземпляр на базе мотоцикла МТ-9
В Советском Союзе также пытались идти в ногу с тогдашней технической модой, поэтому темой РПД активно занимались отечественные конструкторские бюро и научно-исследовательские институты, а на ВАЗе даже наладили мелкосерийное производство моделей с этой продвинутой силовой установкой.
Еще в начале 60-х годов в ЦКЭБ (Центральное конструкторско-экспериментальное бюро мотоциклостроения в Серпухове) начали проектирование роторно-поршневого двигателя. Первый рабочий образец двигателя — РД-250, был создан в 1961 году. Он имел чугунный корпус и воздушное охлаждение. Удалось добиться устойчивой работы РПД на частотах до 6000 об/мин (при этом двигатель развивал мощность 8,5 л.с.). Однако, при дальнейшей форсировке мотора до 17 л.с. при 9000 об/мин появились проблемы, связанные с малой эффективностью уплотнений и большими механическими потерями. Их удалось разрешить за счет применения более эффективных уплотнений, изменения формы окон и камеры сгорания и перехода к подшипникам качения. Накопленный опыт позволил в 1964 году приступить к разработке РПД, предназначенного непосредственно для установки на мотоцикл. Техническое задание предусматривало создание мотора мощностью 30-35 л.с. для киевских и ирбитских тяжелых мотоциклов с коляской.В 1970-м году был построен 1-секционный роторно-поршневой мотор РД-350В мощностью 30,5 л.с. Для дорожных испытаний его установили в шасси стандартного мотоцикла "Днепр" К-650. Такой аппарат демонстрировал удовлетворительные динамические показатели, но отличался очень низким ресурсом — всего 100 часов работы.
Еще в начале 60-х годов в ЦКЭБ (Центральное конструкторско-экспериментальное бюро мотоциклостроения в Серпухове) начали проектирование роторно-поршневого двигателя. Первый рабочий образец двигателя — РД-250, был создан в 1961 году. Он имел чугунный корпус и воздушное охлаждение. Удалось добиться устойчивой работы РПД на частотах до 6000 об/мин (при этом двигатель развивал мощность 8,5 л.с.). Однако, при дальнейшей форсировке мотора до 17 л.с. при 9000 об/мин появились проблемы, связанные с малой эффективностью уплотнений и большими механическими потерями. Их удалось разрешить за счет применения более эффективных уплотнений, изменения формы окон и камеры сгорания и перехода к подшипникам качения. Накопленный опыт позволил в 1964 году приступить к разработке РПД, предназначенного непосредственно для установки на мотоцикл. Техническое задание предусматривало создание мотора мощностью 30-35 л.с. для киевских и ирбитских тяжелых мотоциклов с коляской.В 1970-м году был построен 1-секционный роторно-поршневой мотор РД-350В мощностью 30,5 л.с. Для дорожных испытаний его установили в шасси стандартного мотоцикла "Днепр" К-650. Такой аппарат демонстрировал удовлетворительные динамические показатели, но отличался очень низким ресурсом — всего 100 часов работы.
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Спустя 2 года инженеры создали модернизированную установку РД-500В с корпусом из алюминиевого сплава и хромовым покрытием рабочей поверхности. Такой 500-кубовый мотор развивал уже 40 л.с. при 6000 об/мин. Были также попытки оснастить агрегат системой впрыска топлива, но от этой затеи быстро отказались из-за проблем с пуском холодного двигателя. Этим РПД укомплектовали более современный мотоцикл "Днепр" МТ-9: в 1974-м году была выпущена опытная партия из 10 машин.
Дальнейшим развитием РД-500В стал мотор РД-501 (1973-й год), в котором применили износо-жаростойкое никасиловое покрытие алюминиевого корпуса. Ротор двигателя был изготовлен из спеченного алюминиевого сплава, а воспламенение бензовоздушной смеси обеспечивалось электронной бесконтактной системой зажигания.
Таких мотоциклов выпустили 30 штук
Таких мотоциклов выпустили 30 штук
Испытания показали, что воздушное охлаждение для роторного двигателя подходит плохо, поэтому в 1976-м году разработали более совершенную конструкцию — РД-510. Этот роторно-поршневой мотор выдавал уже 48 л.с. и отличался системой жидкостного охлаждения. В 1979 году была выпущена партия из 30 машин с модифицированным шасси от мотоцикла "Днепр". Их раздали председателям окрестных колхозов – самые что ни на есть жесткие условия реальной эксплуатации. Дальнейшие работы были направлены на повышение надежности двигателя, снижение расхода топлива и токсичности отработавших газов.
РД-510 с водяным охлаждением
Мощность подобной установки — 48 л.с.
К началу 80-х годов также был создан 1-секционный двигатель РД-515, унифицированный по размерам и конструкции уплотнений с автомобильным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-111. При весе 38 кг и объеме 491 см куб. он выдавал 38 л.с. (6000 об./мин.) и 51 Нм (3500 об./мин.). Торцевые уплотнители изготовляли из стали или чугуна. Специально для этого мотора разработали технологию нанесения износостойкого жаропрочного никель-кремниевого покрытия "никасил" (BMW, привет!) на алюминиевую основу. Данный силовой агрегат выхаживал до капитального ремонта 50 тысяч километров.
К началу 80-х годов также был создан 1-секционный двигатель РД-515, унифицированный по размерам и конструкции уплотнений с автомобильным роторно-поршневым двигателем ВАЗ-111. При весе 38 кг и объеме 491 см куб. он выдавал 38 л.с. (6000 об./мин.) и 51 Нм (3500 об./мин.). Торцевые уплотнители изготовляли из стали или чугуна. Специально для этого мотора разработали технологию нанесения износостойкого жаропрочного никель-кремниевого покрытия "никасил" (BMW, привет!) на алюминиевую основу. Данный силовой агрегат выхаживал до капитального ремонта 50 тысяч километров.
Роторно-поршневой двигатель испытывали в самых жестких условиях, в том числе и на гоночных трассах. Перед вами – мотоцикл для кросса с коляской. Радиатор системы охлаждения вынесен в боковой прицеп
Мотор испытывался в значительно модернизированном шасси экспериментального мотоцикла М-73. Тогда же во ВНИИМотопром занялись разработкой специального шасси под этот силовой агрегат. Модель под индексом 7.151 увидела свет в 1987 году.
Модель 7.151 : вполне современный облик и конструкция для 80-х годов, жаль только до конвейера дело так и не дошло.
Помимо экзотического двигателя, ее отличали легкосплавные диски составной конструкции (литые спицы и отдельный обод), комбинированный гидравлический привод барабанных тормозов. Рассматривались даже планы строительства нового мотоциклетного завода в Набережных Челнах – увы, они так и остались на бумаге.
Модель 7.151 : вполне современный облик и конструкция для 80-х годов, жаль только до конвейера дело так и не дошло.
Помимо экзотического двигателя, ее отличали легкосплавные диски составной конструкции (литые спицы и отдельный обод), комбинированный гидравлический привод барабанных тормозов. Рассматривались даже планы строительства нового мотоциклетного завода в Набережных Челнах – увы, они так и остались на бумаге.
Конструкция мотоцикла-одиночки Ротор была максимально унифицирована с колясочным 7.151, а вот оригинальная внешность была разработана латышским дизайнером Гунаром Глудиньшем
Мотоцикл 7.151 без коляски. Фото сделано в Германии в 90-х годах.
Судя по наличию шлемов, это не музейный экспонат, а вполне ездящая техника!
Судя по наличию шлемов, это не музейный экспонат, а вполне ездящая техника!
В 1985-м году был построен еще один интересный прототип — мотоцикл РД-660. Правда, только с макетом перспективного 660-кубового роторно-поршневого мотора: начинки нет, а наружные детали двигателя изготовлены из дерева и пенопласта и окрашены серебристой краской под металл.
К сожалению, "перестройка" и последовавшей за ней развал Советского Союза помешал амбициозным планам по запуску роторных мотоциклов в производство, хотя ВНИИмотопром уже располагал несколькими отработанными конструкциями РПД, пригодными для массового выпуска. В 90-х годах "роторную" тему окончательно забросили: сохранившиеся экспериментальные образцы байков разошлись по музеям, а некоторые "уплыли" за границу.
К сожалению, "перестройка" и последовавшей за ней развал Советского Союза помешал амбициозным планам по запуску роторных мотоциклов в производство, хотя ВНИИмотопром уже располагал несколькими отработанными конструкциями РПД, пригодными для массового выпуска. В 90-х годах "роторную" тему окончательно забросили: сохранившиеся экспериментальные образцы байков разошлись по музеям, а некоторые "уплыли" за границу.
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