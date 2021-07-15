Советские мотоциклы с роторно-поршневыми двигателями

В Советском Союзе также пытались идти в ногу с тогдашней технической модой, поэтому темой РПД активно занимались отечественные конструкторские бюро и научно-исследовательские институты, а на ВАЗе даже наладили мелкосерийное производство моделей с этой продвинутой силовой установкой.

Еще в начале 60-х годов в ЦКЭБ (Центральное конструкторско-экспериментальное бюро мотоциклостроения в Серпухове) начали проектирование роторно-поршневого двигателя. Первый рабочий образец двигателя — РД-250, был создан в 1961 году. Он имел чугунный корпус и воздушное охлаждение. Удалось добиться устойчивой работы РПД на частотах до 6000 об/мин (при этом двигатель развивал мощность 8,5 л.с.). Однако, при дальнейшей форсировке мотора до 17 л.с. при 9000 об/мин появились проблемы, связанные с малой эффективностью уплотнений и большими механическими потерями. Их удалось разрешить за счет применения более эффективных уплотнений, изменения формы окон и камеры сгорания и перехода к подшипникам качения. Накопленный опыт позволил в 1964 году приступить к разработке РПД, предназначенного непосредственно для установки на мотоцикл. Техническое задание предусматривало создание мотора мощностью 30-35 л.с. для киевских и ирбитских тяжелых мотоциклов с коляской.В 1970-м году был построен 1-секционный роторно-поршневой мотор РД-350В мощностью 30,5 л.с. Для дорожных испытаний его установили в шасси стандартного мотоцикла "Днепр" К-650. Такой аппарат демонстрировал удовлетворительные динамические показатели, но отличался очень низким ресурсом — всего 100 часов работы.