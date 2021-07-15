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Зачем советские моряки отправили на дно немецкую субмарину

Зачем советские моряки отправили на дно немецкую субмарину (4 фото)

Автор:
15 июля 2021 10:04
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   моряки   субмарина   факты   фото   
673
4

В июле 44-го военно-морской флот нашей страны смог разгромить немецкую субмарину U-250.

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Метки: интересно   история   моряки   субмарина   факты   фото   
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5  комментариев
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KiploksAKS Час назад
Уже по первой фразе понятно, что писал скучающий школьник.
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Alex Ato Полчаса назад
- Зачем советские моряки отправили на дно немецкую субмарину?
- Потому что в космос ещё не могли!
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Улыбака 2 часа назад
И вопрос - Зачем советские моряки отправили на дно немецкую субмарину?
Или все же - Зачем советские моряки пытались поднять немецкую субмарину?
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Улыбака 2 часа назад
Вступление хорошее, а дальше?
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