- Зачем советские моряки отправили на дно немецкую субмарину?

Поначалу это было их основной целью, но позже моряки узнали, что на потопленном судне находилось нечто секретное. Подводная лодка, возможно, так и лежала бы в водах Балтики, но ее подняли и тщательно обыскали. О том, что нашли на подводном судне, рассказывает автор ниже.





С глубины в три десятка метров на поверхность выбрались шесть немцев, а вскоре русские моряки сделали запись в журнале о том, что подводная лодка U-250 была потоплена. Советские моряки взяли в плен 6 человек экипажа, среди которых был командир подлодки Вернер-Карл Шмидт.

Но на этом история не закончилась. Всех спасенных повели на допрос. Еще до его окончания советскому командованию стало ясно, что субмарина была очень ценной для немецкого флота. В результате допроса выяснилось, что на судно врага была погружена специальная секретная торпеда Т-5. В карме и в носу субмарины установлены устройства, которые в случае захвата лодки врагом, могли подорвать ее.





Чтобы понять, как устроена эта секретная торпеда, советское руководство отдало приказ во что бы то ни стало поднять вражескую подлодку перед носом противника. Немецкие моряки, которые знали в каком именно месте потоплена субмарина, всеми силами пытались препятствовать ее поискам: минировали водный участок, производили попытки к разрушению самой лодки глубинными бомбами. Советским водолазам приходилось работать лишь по ночам, однако и в это время немцы им всячески мешали.





Лишь спустя полтора месяца U-250 лодку удалось обыскать. В ней нашли секретные коды, шифры, судовые документы. Но главное, что удалось раздобыть советскому флоту, — две секретные торпеды неизвестного ранее типа вместе с технической документацией к ним.

