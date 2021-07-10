10 неожиданных фактов о Диком Западе

920
11
Дикий Запад вызывает в памяти образы вооруженных ковбоев, с гиканьем скачущих по прериям, коварных краснокожих,нападающих на караваны и грязных салунов с драками и стрельбой. Однако в реальности на американском Западе интересного было куда больше - от всемирно известного первого бродчего цирка до некоторых сомнительных правил гигиены.
Железные дороги строили китайские иммигранты
Большинство железных дорог на американском Западе, было построено китайскими иммигрантами. Если бы не эти трудолюбивые люди, Трансконтинентальной железной дороги, возможно, никогда не существовало бы. Они прибыли на Запад во время Калифорнийской золотой лихорадки 1848–1855 годов. От 15 000 до 20 000 человек пересекли Тихий океан и поселились в США, работая кузнецами, рабочими и плотниками. Работа на железной дороге вовсе не была для них раем. С ними плохо обращались и платили гораздо меньше, чем их белым коллегам. Многие погибли в результате несчастных случаев, болезней, оползней и строительных взрывов. В конце концов, китайцы устроили забастовку в знак протеста с требованием повышения заработной платы, но были вынуждены прекратить ее после того, как руководство Центральной Тихоокеанской железной дороги лишило их доставки продовольствия и транспорта до их рабочих лагерей.
×
Кто был самым известным грабителем на Диком Западе?
Самым знаменитым бандитом Дикого Запада считается Генри Маккарти, более известный как Билли Кид. Его список обвинений включает убийства по меньшей мере восьми человек. Прежде чем начать убивать, он участвовал в мелких преступлениях, таких, как кража еды и одежды. Однако именно слава убийцы помогла ему создать одну из самых разыскиваемых банд на всем Диком Западе. Маккарти никогда не стеснялся пускать в ход свой кольт и в конечном итоге стал самым разыскиваемым человеком на Западе. В конце концов, он был убит шерифом Пэтом Гарретом, когда скрывался в доме друга. На момент смерти Билли Киду был 21 год.
Дикий Запад - страна бурлеска
Салуны были одним из самых знаменитых порождений американского Запада. Это были места для шумного пьянства и азартных игр, а также для бурлеск-шоу. Эти шоу считались одними из самых популярных развлечений, а их артистки нередко становились миллионершами. В разных регионах Дикого Запада артисток называли по-разному. В Калифорнии их называли «грязными голубями», а в других местах - канкан-малышками или девушками из танцевального зала. Помимо представления, они также подавали напитки и услаждали взгляды посетителей салуна.
Спортсменка, опередившая свое время
Голди Гриффит была одним из многих артисток знаменитого шоу Буффало Билла "Дикий Запад". Она объезжала на арене мустангов, но умела выступать и в более мужских амплуа, таких как бокс и борьба, и отлично умела завладевать вниманием зрителей. Это качество, возможно, было наследственным: ее мать работала в индустрии развлечений.
Шутить с Голди было опасно. Об этом свидетельствует ее покушение на первого мужа. Вместо того, чтобы доказывать свою невиновность, онаразглагольствовала о том, как сильно хотела убить его, даже когда ее тащили в тюрьму. Помимо участия в шоу Буффало Билла, она была владелицей ранчо, дрессировала собак во время Второй мировой войны, претендовала на звание первой полицейской Сан-Франциско и владела несколькими ресторанами в Колорадо. Она также снялась во многих ранних фильмах о Диком Западе, которые, увы, не сохранились.
Шутить с Голди было опасно. Об этом свидетельствует ее покушение на первого мужа. Вместо того, чтобы доказывать свою невиновность, онаразглагольствовала о том, как сильно хотела убить его, даже когда ее тащили в тюрьму. Помимо участия в шоу Буффало Билла, она была владелицей ранчо, дрессировала собак во время Второй мировой войны, претендовала на звание первой полицейской Сан-Франциско и владела несколькими ресторанами в Колорадо. Она также снялась во многих ранних фильмах о Диком Западе, которые, увы, не сохранились.
Пьянство было рискованным делом на Диком Западе
Алкогольные напитки в салунах на американском Западе были не слишком качественными. И это еще мягко сказано! Самым безопасным - хотя и сногсшибающим - был чистый дистиллированный зерновой спирт. Для тех, кто желал чего покрепче, бармены дополняли его нашатырным спиртом, порохом, скипидаром и кайенским перцем. В большинстве салунов подавали виски, приготовленный из алкоголя, сахара и жевательного табака, прозванного «огненной водой» из-за его крепости. Другие популярные напитки включали коктейль "Свежеватель мулов", сделанный из виски и ежевичного спирта, и "Кактусовое вино" - сочетание чая пейота и текилы.
Индейцы похищали детей
В 1851 году семья Олив Отман ехала в Калифорнию в поисках мормонского поселения, в котором они могли бы поселиться. Во время путешествия на них напало индейское племя. Родители Оливии и большинство ее братьев и сестер были убиты. Она и ее сестра Мэри Энн были похищены. Вскоре девочек продали индейцам племени мохаве в обмен на товары. Им сделали характерные татуировки синими чернилами кактуса на подбородке и плечах, чтобы обозначить их принятие в племя. Вскоре Мэри Энн погибла от голода во время засухи, но Олив выжила и в конце концов вернулась к белым людям.
Многое из того, что произошло во время ее жизни с мохаве, неизвестно, потому что ее истории часто менялись. Однако известно, что все племя относилось к ней с любовью.
Многое из того, что произошло во время ее жизни с мохаве, неизвестно, потому что ее истории часто менялись. Однако известно, что все племя относилось к ней с любовью.
Страна эпидемий
Болезни свирепствовали по всему Дикому Западу. С учетом неспособности поддерживать надлежащую гигиену во время путешествий, антисанитарнии салунов и всеобщей убежденности в том, что чистая кожа благоприятствует микробам и болезням, удивительно, что кто-то там вообще выжил.
Одной из причин распространения болезней были проблемы с чистой водой. Застойная грязная вода была чистым ядом, а в проточную воду практически всюду сливали нечистоты. Эта проблема была решена окончательно лишь в конце XIX века.
Одной из причин распространения болезней были проблемы с чистой водой. Застойная грязная вода была чистым ядом, а в проточную воду практически всюду сливали нечистоты. Эта проблема была решена окончательно лишь в конце XIX века.
Барышня и хулиган
Роуз Данн завязала роман с главарем "Дикой банды" Джорджем «Биттеркриком» Ньюкомбом, когда ей было 15 лет. Это была любовь с первого взгляда. Роуз пошла за возлюбленным, оказавшись в банде. Впрочем, банда Ньюкомба поклонялась ей за ее красоту и доброе поведение. Любой, кто рисковал обидеть Роуз, имел дело с "Дикой бандой".
Вскоре после знакомства Ньюкомб и его банда устроили перестрелку с маршалами США. Погибли трое маршалов. По слухам, Роза помогла своему любовнику сбежать, после чего он скрылся. В 1895 году за его голову была назначена награда в размере 5000 долларов, которую в конечном итоге получили братья Роуз. Неизвестно, как им удалось узнать его местонахождение. Некоторые считают, что Ньюкомба подставила именно Роуз, но эти обвинения так и не были доказаны.
Вскоре после знакомства Ньюкомб и его банда устроили перестрелку с маршалами США. Погибли трое маршалов. По слухам, Роза помогла своему любовнику сбежать, после чего он скрылся. В 1895 году за его голову была назначена награда в размере 5000 долларов, которую в конечном итоге получили братья Роуз. Неизвестно, как им удалось узнать его местонахождение. Некоторые считают, что Ньюкомба подставила именно Роуз, но эти обвинения так и не были доказаны.
Азартные игры на все
Самым популярным развлечением на Диком Западе были азартные игры. Многие делали их своей профессией. В большинстве городов было более одного места для игры. Обычно это были большие, богато украшенные здания с гостиницей, баром и сценическими представлениями, которые были движущей силой местной экономики. Города, известные своей дружелюбием к азартным играм, назывались «бодрствующими» или «широко открытыми». В их число входили шахтерские города и поселения скотоводов . Большинство игроков предпочитали игры, которые быстро подходили к финалу и гарантировали прибыль. Это было популярно у обоих полов. Многие женщины видели в игре способ добиться финансовой независимости и играли наравне с мужчинами.
Не Робин Гуд
Джесси Джеймс был известен как убийца, грабитель и опытный стрелок. Его "Младшая банда", была известна своими умелыми ограблениями банков. Благодаря этому Джеймс заработал репутацию Робин Гуда Дикого Запада, который воровал у богатых и помогал бедным. Однако нет никаких доказательств, подтверждающих это. Фактически, он и его банда редко делились добычей с кем-либо.
В жизни Джеймса было много ярких моментов, в том числе печально известное неудачное ограбление Первого национального банка в Нортфилде, штат Миннесота, в сентябре 1876 года. Однако особый интерес представляет его убийство, совершенное человеком по имени Боб Форд.
Форд и его брат были новобранцами "Младшей банды". Они договорились с губернатором Миссури убить Джеймса в обмен на вознаграждение. Убийство произошло 3 апреля 1882 года. Форд застрелил Джеймса, когда тот чистил от пыли картину в своем доме в Сент-Джозефе, штат Миссури.
В жизни Джеймса было много ярких моментов, в том числе печально известное неудачное ограбление Первого национального банка в Нортфилде, штат Миннесота, в сентябре 1876 года. Однако особый интерес представляет его убийство, совершенное человеком по имени Боб Форд.
Форд и его брат были новобранцами "Младшей банды". Они договорились с губернатором Миссури убить Джеймса в обмен на вознаграждение. Убийство произошло 3 апреля 1882 года. Форд застрелил Джеймса, когда тот чистил от пыли картину в своем доме в Сент-Джозефе, штат Миссури.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- "Благостная история"
- Рукалицо: случаи, когда американцы выпалили то, за что должно быть стыдно
- 30 людей, которые случайно встретили знаменитостей
- Подросток из Москвы без денег смог купить квартиру, прописаться в ней и выставить на продажу
- С соседом дружись, а за саблю держись: истории о странных соседях
22
Понравилось22
Новости партнёров
все что надо знать тупоголовой креветке - где пожрать и где поспать