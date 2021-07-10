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10 неожиданных фактов о Диком Западе

10 неожиданных фактов о Диком Западе (11 фото)

Автор:
10 июля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: дикий запад   интересно   история   неожиданно   познавательно   сша   факты   
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Дикий Запад вызывает в памяти образы вооруженных ковбоев, с гиканьем скачущих по прериям, коварных краснокожих,нападающих на караваны и грязных салунов с драками и стрельбой. Однако в реальности на американском Западе интересного было куда больше - от всемирно известного первого бродчего цирка до некоторых сомнительных правил гигиены.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикий запад   интересно   история   неожиданно   познавательно   сша   факты   
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6k
ваня панкин Полчаса назад
все что надо знать мне - страна убийц и воров...
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−110
Dmitry Dmitry 7 минут назад
все что надо знать мне - страна убийц и воров...

все что надо знать тупоголовой креветке - где пожрать и где поспать
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30k
Volga_34 Полчаса назад
Дикари.. такими и остались.
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