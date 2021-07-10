10 неожиданных фактов о Диком Западе

В 1851 году семья Олив Отман ехала в Калифорнию в поисках мормонского поселения, в котором они могли бы поселиться. Во время путешествия на них напало индейское племя. Родители Оливии и большинство ее братьев и сестер были убиты. Она и ее сестра Мэри Энн были похищены. Вскоре девочек продали индейцам племени мохаве в обмен на товары. Им сделали характерные татуировки синими чернилами кактуса на подбородке и плечах, чтобы обозначить их принятие в племя. Вскоре Мэри Энн погибла от голода во время засухи, но Олив выжила и в конце концов вернулась к белым людям.

Многое из того, что произошло во время ее жизни с мохаве, неизвестно, потому что ее истории часто менялись. Однако известно, что все племя относилось к ней с любовью.