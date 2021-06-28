Безумный велосипедист влетел в припаркованный автомобиль

1732
1
1
Видеорегистратор установленный в припаркованном автомобиле запечатлел безумного велосипедиста в Черкассах. Наездник лишь чудом не снес отца с ребенком, а затем врезался в машину.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Лишился переднего колеса: подросток на велосипеде чудом не получил серьезных травм в ДТП
- Жуткое ДТП: в Магнитогорске водитель на полном ходу сбил юного велосипедиста
- В Екатеринбурге мужчина на каршеринговом авто сбил велосипедиста
- В центре Рязани парень на велосипеде влетел в машину
- Авария дня. Смертельный наезд на велосипедистку в Беларуси
49
Понравилось49
Новости партнёров