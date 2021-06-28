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Безумный велосипедист влетел в припаркованный автомобиль

Безумный велосипедист влетел в припаркованный автомобиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 13:49
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   велосипед   велохруст   видео   
1732
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Видеорегистратор установленный в припаркованном автомобиле запечатлел безумного велосипедиста в Черкассах. Наездник лишь чудом не снес отца с ребенком, а затем врезался в машину.

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Метки: Велосипедист   аварии   авто   велосипед   велохруст   видео   
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13  комментариев
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13k
Booka1a 2 часа назад
может тормоза сломались?
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34k
Олег 2 минуты назад
репетировал как будет подбивать российские "Арматы"?
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203k
Барон Мюнхгаузен 2 минуты назад
Новый способ торможения?
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33k
Гёз Уленшпигель 16 минут назад
Уверен, что чел сваливал от кого-то......Не повезло, не фортануло....
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4k
Борис 24 минуты назад
есть пробитие)
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27k
Антон Полчаса назад
Это не велосипедист, это просто пьяное быдло на велике.
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2k
Master Bo Час назад
Насколько я знаю, Черкассы находятся на Украине (я служил в армии недалеко). Вопрос Знатокам: а причём тут "Русские дороги"??? Ась?
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−2
safokoly Час назад
козел ...
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
странно что передним не оттормозился ...
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1k
Провокатор 2 часа назад
Видать трубы горели.
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99
Шурман 2 часа назад
Жена в красном купальнике ни че такая :))
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Johnny

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