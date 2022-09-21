«Рейдовое мероприятие МАК»: сотрудник ГИБДД придрался к пассажиру такси во Владивостоке

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Сотрудник ГИБДД попросил пассажира такси предъявить документы, пояснив, что проводится «Рейдовое мероприятие МАК».
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АНТИФИШКИ
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но и тех кто набирает их на работу и аттестирует
там такие же дебилы