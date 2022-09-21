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«Рейдовое мероприятие МАК»: сотрудник ГИБДД придрался к пассажиру такси во Владивостоке

«Рейдовое мероприятие МАК»: сотрудник ГИБДД придрался к пассажиру такси во Владивостоке

Автор:
21 сентября 2022 10:52
Сообщество : Автомир
Метки: ДПС   авто   видео   гибдд   инспектор   неадекват   пассажир такси   такси   
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Сотрудник ГИБДД попросил пассажира такси предъявить документы, пояснив, что проводится «Рейдовое мероприятие МАК».

Источник:

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Метки: ДПС   авто   видео   гибдд   инспектор   неадекват   пассажир такси   такси   
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9  комментариев
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3k
petrozza Час назад
Теперь прославится, идиот.
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6k
Mixalych 8 минут назад
Звезда!
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7k
Николай 13 минут назад
Цирк его призвание... операция Мак в полиции это по ходу...
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Все пишут гнать, гнать! Ни в коем случае - на войну, и только туда.
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7k
Shtoppi 40 минут назад
Млять, совсем дебильный, похоже сам под чем-то. Это просто ппц! Походу в мусарню щас по объявлению с автобусных остановок набирают. Это просто позор.
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2k
Андрей 44 минуты назад
гнать надо не только этого м***
но и тех кто набирает их на работу и аттестирует
там такие же дебилы
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4k
Babangdida 47 минут назад
Гнать из органов этого придурка! И пометить в досье, чтобы больше не подпускали к бюджетным вакансиям! Пускай идёт в цирк трудоустраиваться. Превратили страну в полный бардак, идиоты!
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48k
dima423 54 минуты назад
рейдовое мероприятие "подайте на макдак")
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